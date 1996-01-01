Паленая история

Члену правления общественной организации Приморской азербайджанской диаспоры Ильгару МАМЕДОВУ, убитому в конце января во Владивостоке, на этой неделе исполнилось бы 49 лет.

Несмотря на то, что правоохранительные органы сразу назвали убийство заказным, о конкретных причинах криминальной драмы не сообщали. ДДГ "ЗР" попытался разобраться в этом самостоятельно.

Напомним, 27 января Ильгар Мамедов приехал на автомойку "Казанский мост", в районе Эгершельда. В момент, когда он поставил свой BMW в бокс и начал разговаривать с сотрудником мойки, подъехал автомобиль Toyota Hiace Regius, из которого вышли двое мужчин и открыли по собеседникам прицельный огонь из пистолетов. От полученных ран азербайджанский предприниматель скончался на месте.

Досье Ильгар Мамедов прожил во Владивостоке около 29 лет. Здесь у него осталось 5 детей. Представители азербайджанской диаспоры об убитом отзываются только положительно. Предпринимателем Мамедов стал не сразу. Долгое время он работал личным водителем бывшего прокурора г. Владивостока, ныне заместителя прокурора Приморского края. Причем подозревают, что Мамедов нередко пользовался своей близостью к источнику власти и даже улаживал таким образом проблемы своих соотечественников. Впрочем, улаживать было, что...

После распада СССР граждане Азербайджана по негласному согласию главы своего государства стали активно выезжать в Россию на заработки. При этом речь шла не только о том, чтобы найти себе работу, а заработанные деньги отправлять домой. Люди выезжали семьями, расселялись по всей территории России и занимали два основных сегмента рынка - куплю-продажу товаров и алкогольный бизнес.

Граждане Азербайджана создавали в России диаспоры, где концентрировалась часть заработанных соотечественниками средств, а потом переправлялась на родину. Правоохранительным органам не раз попадались представители этих общественных объединений, которые признавались, что в их обязанности входит переправка черной наличности из России в Азербайджан, добавляя, что такие люди есть в диаспорах каждого региона нашей страны.

Между тем самым прибыльным делом был алкогольный бизнес, которым занимался и убитый Мамедов. Приморские правоохранительные органы выяснили, что в край из Азербайджана регулярно приходили цистерны спирта под видом технических жидкостей. Спирт быстро расходился по подпольным цехам, где люди в кустарных условиях изготавливали паленую водку и сбывали ее в розницу.

В 1999 г. милиционеры заметили странную "закрытую" бензоколонку в пригороде Артема, возле которой вечно выстраивались караваны машин с бочками. Там же установили, что вместо бензина из топливораздаточного пистолета определенному кругу лиц разливали спирт. Попытки краевых оперативников "сунуться" на колонку натолкнулись на сопротивление артемовской милиции. Последние утверждали, что выслеживают, куда развозят спирт все посетители "АЗС", а потом "берут" их на месте розлива.

Реально дела обстояли иначе. Время от времени кого-то, конечно, задерживали, и даже продукцию изымали. Однако через некоторое время водка за мзду возвращалась на склад, а клиенты колонки спокойно продолжали свой паленый бизнес. Спокойно - потому что чувствовали прикрытие представителей властных структур. Например, одного из бывших заместителей прокурора Приморского края, ушедшего в отставку почти год назад. Он противостоял всем серьезным попыткам расправиться с незаконным алкогольным бизнесом, не менее активно, чем артемовские милиционеры.

Но обеспечение "зеленого света" алкогольным кустарям - одна сторона этого бизнеса. Существовали еще и внутренние, финансовые противоречия внутри водочной диаспоры, которые решались жестко, несмотря на кровные узы. Несколько лет назад на почве денежных конфликтов расстреляли из автоматов на Океанском проспекте одного из лидеров приморской азербайджанской диаспоры Аласкера ГАСАНОВА. Два года назад по той же причине забили палками до смерти еще одного представителя - Гамида ШИРИНОВА.

По словам правоохранителей, среди отдельных членов диаспоры время от времени возникали финансовые стычки. Таким образом, вполне возможно, что убийство Мамедова связано с тем же. В настоящее время основной версией прокуратуры, которая занимается предварительным расследованием, является убийство по найму.