Коррупция - кормилица!

Сразу скажу, мне взяток не предлагают (наверное, не в том месте работаю), но и сам я их не даю. Не в том смысле, что за державу обидно - хотя и не без этого. Просто я на коррупции, уж извините, попросту изредка подзарабатываю, но об этом - ниже. И последние судьбоносные президентские решения в этом направлении могут подкосить мой маленький пакостный бизнес. Вернее, могли бы...

Итак, прошедшая неделя ознаменовалась очередным эпохальным решением в борьбе с коррупцией. Президент Владимир ПУТИН упразднил Совет по борьбе с оной, а поскольку место свято, то российскими взяточниками теперь будет заниматься Межведомственная группа под руководством значимой в кремлевской администрации фигуры, по совместительству давнего друга президента Виктора ИВАНОВА (см. также стр. 11). Вы не чувствуете разницы между советом и группой? Ну это вы зря! Это вам просто недостает гражданской зрелости и понимания политэкономических процессов, происходящих в современной России. Короче, недалекий вы человек!

Слава богу, чиновники наши - люди продвинутые и всесторонне развитые. Иначе как объяснить шквал оваций и восторженных возгласов в адрес мудрого решения? В восторге буквально все: и губернаторы, и депутаты, и мэры, и главы районов, и завотделами, и, надо думать, рядовые гаишники на перекрестках (государевы люди, как-никак!). Дескать, какой там совет, вот межведомственная группа - это другое дело. Трепещите, мздоимцы!

Уж так получилось, что я тоже из людей недалеких, не видящих в данном случае особой разницы между советами и группами. Для меня главное результат.

Вот поймали в ведомстве небезызвестного всем г-на ЗУРАБОВА высокопоставленных коррупционеров, и что? Чувствуется, не к законному это концу. Да и Зурабов ловко выкрутился, заявив с изумленным взглядом: "Как! У меня в ведомстве украли несколько сот миллионов рублей? Какая жаль! А я ни сном ни духом!" Представьте: муж-алкоголик вынес из квартиры телевизор, а жена увидела такое только после настойчивых намеков участкового. "Батюшки! Это ж я всю неделю сериалы по унитазу смотрела!" Не верите? Вот и я не очень.

Теперь о моем журналистском приработке на этом деле. Он прост. Иду я, значит, по бытовым, семейным и пр. делам в какую-нибудь важную контору (а они нынче все важные). Далее, как у многих: у вас справка на бумаге не той плотности; вы поставили круглую печать, а надо треугольную; вот здесь у вас плохо читается национальность вашего дедушки: рус... русск..., ах, какая досада - дальше не видно... А глаза такие сальные-сальные...

Нет, я не кричу в таких случаях и не трясу в гневе редакционной корочкой. И мзды там от меня тоже не дождутся. Я просто ухожу и иду прямиком к компьютеру. А через пару дней, аккурат после выхода газеты с очередной разоблачительной статьей (за которую, между прочим, мне родная бухгалтерия отсыплет гонорар), редакционный телефон разрывается от звонков из "важной конторы", сотрудников которой я, по недалекости своей, неправильно понял.

Да нет, правильно я все понял. Только возможности так "вставать в позу" есть не у каждого. Вот и качает коррупционный насос взятки, откаты, подношения, госзаказы "по-родственному" и т. д. на сотни миллиардов долларов в год...

Успех борьбы с коррупцией, конечно, зависит не от названия органа, которому поручено ее придушить, и не только от людей, которым такая задача поручена. Пруд пруди случаев, когда за руку ловили "борцов" антикоррупционных структур: у нас за взятку можно зарыть дело о взятке! Анекдот! Поэтому, похоже, президент ставит во главе новой структуры личного друга - больше, выходит, уже некого!

Но одно пока ясно точно. Начинать бороться с коррупцией надо, и президента тут стоит поддержать. Главное, чтобы за этими начинаниями стояли реальные желания, а не предвыборный пиар в чью-то пользу. Коррупция так въелась в нашу жизнь, что без нее страна просто не в состоянии нормально функционировать, и вытравлять весь этот негатив придется упорно. И отовсюду. В том числе и из нас самих. И долго. Очень долго. Поэтому за свои гонорары я пока спокоен. К великому сожалению...