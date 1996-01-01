Тигры выходят на тропу

- Говорят, что из-за аномально теплой зимы хищники "теряются" в пространстве и времени. Не начнут ли они заходить в населенные пункты?

- Хищники уже заходят в населенные пункты. Так, на этой неделе по улицам села Метеоритное в Красноармейском районе бродил тигр.

Как сообщили РИА PrimaMedia в специнспекции "Тигр", несмотря на выстрелы и шум, производимый инспекторами, чтобы отпугнуть зверя, хищник не уходил от села дальше чем на 3 км. Ночью он бродил не только по окраинам, но и по центральным улицам села. Правда, стащить очередного пса ему не удалось.

Ранее тигр напал на одного из жителей села. Пострадавший - главный лесничий одного из лесхозов Красноармейского района. Зверь уволок в лес его собаку, а прежде поранил хозяина. Инспекторы продолжают попытки отпугнуть тигра от деревни. Финансовую помощь специнспекции оказывает фонд "Феникс".