Рецидивисты запаслись килограммами "травки"

Прошлая неделя выдалась "урожайной" для приморского управления наркоконтроля. 5 мешков марихуаны, а также несколько свертков с так называемой "химкой" обнаружили и изъяли сотрудники Артемовского межрайонного отдела наркоконтроля при проверке информации о местах хранения и сбыта наркотических средств. При проведении операции задержали 35-летнего гражданина-полубомжа. Как выяснилось позднее, задержанный уже больше года находился в бегах.