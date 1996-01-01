Знакомый голос "кинул"

Приморские жулики придумали новый вид телефонного мошенничества. Одному из пострадавших звонок мобильника стоил 20 тыс. руб. Молодому человеку поступил звонок на его мобильный телефон (голос абонента показался знакомым). "Знакомый" попросил его оказать помощь - перечислить 20 тыс. руб. на банковский счет в связи с тем, что им было совершено ДТП, а сотрудник ДПС, якобы может проявить "лояльность" за указанную сумму. Не разобравшись в чем, собственно, дело, парень перевел деньги на чужой банковский счет, а спустя несколько часов, поняв, что его обманули, обратился в милицию.