Милиционеры-браконьеры

Двум сотрудникам милиции из ЗАТО г. Большой Камень местная прокуратура предъявила обвинение в браконьерстве. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных животных, совершенная группой лиц по предварительному сговору).