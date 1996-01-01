Зверское тройное убийство

Тройное убийство произошло в пос. Кавалерово Приморского края в минувший вторник. В квартире одной из пятиэтажек по адресу: ул. Невельского, 15 были зверски убиты мужчина в возрасте от 20 до 30 лет и две женщины - мать и ее 17-летняя дочь. По данным краевой прокуратуры, уже проводятся аресты подозреваемых.