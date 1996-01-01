Смертельный снегопад

Во Владивостоке погиб мужчина, упавший на скользкой лестнице. После обильного снегопада в районе дома № 46 по ул. Жигура мужчина, спускавшийся по неочищенной лестнице, поскользнулся и упал. Практически мгновенная смерть на лестнице мужчины, направлявшегося на работу, по всей видимости, наступила от удара головой о ступени.