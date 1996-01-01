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Очередное заказное?..
Генерального директора ЗАО "Производственная компания "Фаркон" Петра ПЕРВУХИНА в минувший вторник нашли мертвым с признаками насильственной смерти в одном из номеров собственной гостиницы "Корона" во Владивостоке.
Как сообщает ИА "Восток-Медиа", 47-летний бизнесмен был убит вместе с 37-летней супругой. Преступники, сделав свое дело, спокойно удалились. По архитектурным замыслам, помещения шестого этажа гостиницы "Корона" были запроектированы как помещения для бизнеса и личного проживания. К жилым помещениям имелся свободный доступ как по лестнице, так и с помощью лифта, который доставлял людей в офис.
Стражи порядка считают, что убийство является выполнением чьего-то заказа. И в основе заказа могут лежать либо месть, либо передел собственности. Заметим, что за пять дней это уже второе убийство предпринимателя во Владивостоке в районе Эгершельда, недалеко от Казанского храма.
Напомним, ЗАО "Фаркон" на приморском рынке работает уже добрые 17 лет. Сначала это было полиграфическое производство, потом последовал рывок в строительство и торговлю: появился торговый центр "Фаркон" на ост. "Лазо" - одноименное детище компании. Торговый комплекс в компании с кафетерием "Сладкий мир", баром "Палладиум", рестораном "Шанхай" представлял единую финансовую группу. Пять лет назад руководство компании решило сделать ставку на гостиничный бизнес, в результате чего во Владивостоке, в районе Эгершельда, было начато строительство отеля "Корона". За гостиницей последовало дальнейшее развитие турбизнеса...
Сыну генерального директора было уготовано новое направление в деятельности "Фаркона" - развитие кинопроизводства.
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