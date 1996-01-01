Маковые распродажи

Благовещенским наркополицейским удалось совместно с китайскими коллегами пресечь деятельность международной преступной группировки. Три россиянина и четырнадцать жителей Китая в течение нескольких лет контрабандой поставляли на территорию Амурской области синтетические наркотики - "экстази" и метанфетамин.

Больше года назад сотрудникам наркоконтроля стала поступать информация о распространении синтетических наркотиков в ночных клубах Благовещенска. Сначала в поле зрения оперативников попали несколько российских граждан, которые занимались сбытом. Но нить расследования вела на сопредельную территорию. Информация по этому делу была передана китайским спецслужбам, и было решено работать совместно. Как оказалось, запрещенные вещества производились в южной китайской провинции Гуаньдунь, затем через города Гуаньчжоу и Харбин поставлялись в соседний с Благовещенском Хэйхэ, а оттуда на российскую территорию. Организовал преступную группу гражданин КНР, работавший прежде водителем при правительстве города Хэйхэ. В ходе операции было изъято около 4,5 кг наркотиков.

По информации китайских спецслужб, по этому делу было задержано 27 человек. Двое российских граждан, замешанных в нем, находятся под стражей. Следствие выясняет степень причастности еще одного гражданина России. Во всяком случае, им повезло больше, чем их китайским подельникам. Если россиянам грозит не более семи лет лишения свободы, то в Поднебесной за наркоторговлю возможно наказание в виде смертной казни.

Подобные достаточно громкие дела в практике наркополицейских и других силовых структур встречаются не часто.

Досье В прошлом году управлением по борьбе с организованной преступностью УВД Амурской области раскрыто 154 преступления, связанных с незаконным изготовлением и оборотом наркотиков группой лиц, и 26 преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Амурскую область можно назвать дальневосточной "житницей" дикорастущей конопли, которая и используется наркодельцами для изготовления марихуаны и гашишного масла. Места ее произрастания - заброшенные пашни, а также удобренные навозом и разрушенные территории животноводческих ферм. Есть и социальная основа деятельности наркодельцов - нищее и безработное сельское население.

В деревнях на общем фоне заброшенности и неухоженности многих усадеб выделяются одно-два добротных подворья с крутыми иномарками. Живут здесь отнюдь не зажиточные фермеры. Чаще всего хозяин - гражданин закавказской республики, осевший в сельской глубинке. Род его деятельности, при пристальном внимании правоохранительных органов, совсем небезобиден. В сводках отдела УБОП по противодействию незаконному обороту наркотиков очень часто фигурируют азербайджанцы, проживающие на территории Амурской области.

По неофициальным источникам, почти 90% азербайджанцев, живущих в области, занимаются наркобизнесом. Из безработных сельских жителей они создают бригады по сбору и переработке конопли. Затем готовые наркотики продаются на территории области или вывозятся в другие регионы.

В прошлом году в Амурской области было ликвидировано два нелегальных предприятия по производству наркотиков. Эти мини-заводы перерабатывали коноплю в марихуану и гашишное масло, причем производство было организовано со знанием дела.

Самый простой способ сбыта нелегального товара - это использование наркокурьеров. Так, во Владивостоке был задержан житель Амурской области МАМЕДОВ, у которого найдено около 3 кг гашишного масла. Это была совместная разработка Амурского УБОП и приморских коллег. В прошлом году в области задержано несколько продавцов и курьеров, имевших при себе наркотики в крупных и особо крупных размерах. Около двух килограммов гашиша пыталась продать в Благовещенске на набережной Амура молодая женщина. Три килограмма такого зелья пытался вывезти из области наркокурьер из Свердловска - азербайджанец.

В 2006 г. силами сотрудников УБОП была задержана группа лиц, которые отправляли наркотики на Камчатку через почту в обычных посылках. Этот наркоканал организовали трое азербайджанцев из Бурейского района Амурской области.

Преуспевают на почве наркобизнеса и российские граждане. Причем организаторы - не маргиналы, потерявшие человеческий облик, а люди вполне благополучные, имеющие работу. Так, в городе Райчихинске организатором преступной группы был мужчина, который работал помощником машиниста экскаватора в угольном карьере. У него семья, двое детей. Но потянуло к легким и большим деньгам.

Иногда в роли наркокурьеров преступники используют случайных людей. Так, могут попросить передать из Китая в Благовещенск сотовый телефон, зарядное устройство. А гражданину невдомек, что аппаратура начинена наркотиками. Подобные случаи фиксировались на Благовещенской таможне.

В последнее время в Благовещенске появилась еще одна проблема - расширение рынка опия. Традиционно продавцами опия были цыгане. За ними регулярно ведется наблюдение, пресекаются попытки сбыта наркотика. Но наркоманы перешли на самообслуживание благодаря легальной продаже сырья - семян мака - на оптовых торговых базах Благовещенска. Возле ларьков, где выставлены на продажу мешки с маком, тусуются лица характерного внешнего вида, от которых, как правило, ощутимо попахивает уксусом. Наркоманы освоили технологию приготовления опия из семян мака, используя уксус, растворитель, кастрюльку и плиту. Это дешевле и безопаснее, чем покупать наркотик у цыган. Простота изготовления и дешевизна привлекают молодежь.

Распространение опийной наркомании можно пресечь запретом на продажу сырья. Для этого нужно постановление главы местного самоуправления. Но пока маковые распродажи беспокоят только работников милиции. А с конопляными плантациями война ведется уже несколько лет силами сотрудников наркоконтроля, милиции, солдатами. Но эта традиционная когда-то для русских селений культура, а ныне наркотическое сырье, по-прежнему несет одним болезнь и горе, другим - большие деньги.