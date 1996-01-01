Приставов проверят в феврале

В прошлом номере ДДГ "ЗР" была опубликована информация о возбуждении уголовных дел в отношении заместителей главного судебного пристава по Приморскому краю. Пресс-служба приморской федеральной службы судебных приставов (ФССП) вносит уточнения.

Как отметила сотрудник пресс-службы Екатерина АСАЛХАНОВА, уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий только в отношении одного бывшего зама руководителя приморской ФССП. Кроме того, во Владивосток с плановой проверкой московская комиссия из Федеральной службы судебных приставов прибудет в феврале.