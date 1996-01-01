Дрова для мертвецов

Льготные дрова в Сковородинском районе Амурской области выписывали "мертвым душам". Факт хищения бюджетных средств выявили областное управление ФСБ и прокуратура. Установлено, что в список на получение дров в 2005 г. необоснованно были дважды включены одни и те же люди, в результате чего отдел социальной защиты населения администрации Сковородинского района излишне расходовал почти 90 тыс. руб.