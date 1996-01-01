"Снайпер" стрелял по детям

В г. Арсеньев Приморского края задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе из винтовки по детской площадке. Отморозок вел огонь из квартиры многоэтажного дома. К счастью, никто пострадал. Задержан 29-летний мужчина. В его квартире обнаружены винтовка "Соболь" и 52 патрона к ней, карабин "Вепрь-Хантер" и 123 патрона, а также два гладкоствольных ружья и 102 патрона к ним.