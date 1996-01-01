Автоаферисты пойманы...

Грандиозная автоафера раскрыта во Владивостоке. Подозреваемый в крупном мошенничестве по доставке автомобилей арестован.

Как сообщил РИА PrimaMedia заместитель начальника следственного управления Первореченского РУВД Владивостока Андрей КОСТЮК, накануне Нового года более 20 жителей запада России, купившие автомобили на авторынках Приморья, воспользовались услугами фирмы "ДВ-Транс", обещавшей доставить по железной дороге иномарки на запад. Однако машины до места назначения так и не дошли. Обманутые автовладельцы обратились в милицию. Милиционеры обнаружили пропавшие машины - всего около 20 штук - в гаражах во Владивостоке, многие авто были разобраны на запчасти. По словам Андрея Костюка, приманкой для клиентов стала более низкая цена доставки.

Граждан, пострадавших в результате действий компании "ДВ-Транс", офис которой располагался на ул. Камской, просят обратиться в Первореченское РУВД Владивостока или по тел. (4232) 36-16-51.