Журналистом быть опасно

Год для дальневосточных журналистов начался трагично: хабаровского корреспондента убили во Владивостоке, а журналистку из Партизанска избили во время репортажа. По предварительной информации, некоторые из виновников совершенных преступлений уже задержаны.

Хабаровского журналиста Константина БОРОВКО убили во Владивостоке в ночь с 19 на 20 января, недалеко от ночного клуба "Табу". Ему было 25 лет, учился заочно на третьем курсе журфака ДВГУ. Молодой человек работал телеведущим в информационном телевизионном агентстве "Губерния" и был лидером еврейской молодежной организации "Гилель". Через несколько дней правоохранительные органы задержали подозреваемых в убийстве журналиста, которыми оказались асоциальные элементы.

Несколькими днями позже было совершено нападение на журналистку газеты "Вести" (г. Партизанск, Приморье) Тамару ГОЛОВАНОВУ, которая проводила расследование по коллективной жалобе, поступившей в редакцию от жителей города. Неизвестный напал на нее из-за фотосъемки, которую она проводила на месте репортажа. Личность подозреваемого установлена. Этот мужчина и ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление насильственного характера, однако был признан невменяемым. Сейчас он находится на обследовании в психиатрическом стационаре.