Убийство в "Бастилии"

ЗАТО Большой Камень последние полгода то и дело отмечают в криминальных сводках края. Самым "урожайным" был сентябрь 2006-го: шесть убийств совершено на закрытой территории. В их числе преступления, отличающиеся особой жестокостью и цинизмом: Так, две молодые девицы по пьяной лавочке убили 42-летнюю женщину, предварительно жестоко избив, пытались задушить, а потом перерезали ножом горло.

По всем фактам ведется следствие. Куда только заведет следователей их профессиональный подход, сумеют ли они собрать все доказательства виновности нелюдей и не получится ли так, что суд потом вынесет почти что оправдательный приговор?

У стен "Бастилии"

"Бастилия" - так называют этот дом в Большом Камне с незапамятных времен, из-за внушительных размеров и полукруглой формы он напоминает крепость. Недалеко от стен этой "крепости" - ров, в народе он пользуется дурной славой. Там есть болото, где, рассказывают, однажды нашли пакет с человеческими останками. В темное время здесь тем более жутко, особенно после прошлогоднего случая, когда в болоте обнаружили труп девушки...

Таня росла бедовой девчонкой, за словом в карман не лезла, в обиду себя не давала, любому пацану могла дать отпор, с обидчиками не церемонилась. В прошлом году закончила большекаменский лицей по специальности закройщика, но будущая профессия не сильно радовала, ее тянуло в торговлю. В начале августа она познакомилась с К., с которым их часто стали видеть вместе. В тот роковой вечер К. привел ее в квартиру своей глухонемой бабки. Они мирно общались, когда неожиданно через балкон в квартиру (окна первого этажа в этом доме расположены довольно низко) пожаловали двоюродный брат Таниного приятеля Л. с дружком М. и двумя девчонками. Как водится, выпили. А потом Танин бойфренд почему-то лег спать в соседней комнате, дружки застолье продолжать не стали, и Л. пошел провожать подруг. Когда вернулся, Татьяна беседовала с его дружком, а потом и тот уснул. Сейчас практически невозможно восстановить реальный ход событий, во всяком случае, следствие этого сделать не смогло или не захотело. Картина вырисовывается со слов Л., обвиняемого по делу. Татьяна якобы нагрубила ему, за что и получила удар по лицу.

Он ударил ее несколько раз, сломал челюсть, а чтобы не кричала, накрыл голову подушкой. А когда она утихла, спокойно заснул. Утром обнаружил, что девушка мертва. Разбудил собутыльника. Совет держали недолго. Позвонили в дверь соседу: "Слышь , не дашь какую-нибудь клеенку напрокат, мы тут чушку завалили, везти не в чем..." Тот одолжил красно-сине-белый тент, в него завернули тело, обложив несколькими кирпичами, а когда стемнело, утопили в болоте вблизи дома. Л. снял с убитой золото: кольцо и серьги...

"Когда вернется, позвоните..."

Именно так, с издевкой, ответили в отделении милиции Таниной матери, куда она обратилась по поводу исчезновения дочери. Таня никогда не пропадала из дома, а если случалось, ночевала у бабушки, всегда звонила матери. "Если бы кто-то мне подсказал, что с первых шагов нужно было нанимать адвоката! Я считала, что адвокаты нужны только преступникам, а не их жертвам... Экспертиза трупа не указала на изнасилование дочери. Но я уверена, что над ней издевались, иначе зачем было ее раздевать донага, истязать до перелома челюсти..."

Преступников арестовали быстро. Оба оказались по несколько раз судимыми. Следствие длилось почти год, следователи менялись. Возможно, поэтому многое в деле вызывает недоумение. Во всяком случае, заключение следователей не убедило состоявшийся суд в том, что "подельники" оба участвовали в злодейском убийстве, и не только с целью овладения золотыми украшениями девушки. Заключение эксперта о том, что Татьяна была фактически задушена руками, суд во внимание не принял, поверив словам подсудимого, что погибшая задохнулась под подушкой.

Не нашло подтверждения и то, что "друзья" забавлялись вместе, а взять все на себя решил старший, чтобы не загреметь по "групповухе". Ни на одно из заседаний суда не явился К., парень, который привел Татьяну в роковую квартиру, по сути, - главный свидетель. Почему утром ему отдали одежду и выпроводили, сказав, что девушка ушла, а он не искал ее?

Шито кровавыми нитками

"Говорят, шито белыми нитками, - вздыхает мама погибшей Наталья П., - дело об убийстве моей дочери шито кровавыми нитками...

Два раза состоялся районный суд ( второй раз - после моей кассационной жалобы), приговор, по моему мнению, слишком мягок: душегуб Л. получил 11 лет с учетом двух статей (умышленное убийство и овладение имуществом) и по совокупности с не отбытой частью наказания по предыдущей отсидке, а второй рецидивист вообще причислен к рангу наблюдателей, ему вменили в вину только сокрытие преступления и , добавив прежние неотсиженные сроки, присудили 6 лет и 10 месяцев.

Вспоминаю, как следопыты в милицейской форме приехали к нам домой после заявления об исчезновении дочери. Осмотрели дом, а на мой вопрос, что они ищут, ответили с улыбкой: "А вдруг вы ее сами топором разрубили и в огороде закопали?!"

И снова отправлена кассационная жалоба в Судебную коллегию по уголовным делам Приморского краевого суда. "Считаю, судом назначено виновному чрезмерно мягкое наказание, не соответствующее тяжести и характеру преступления, личности виновного", - пишет в жалобе мать погибшей девушки. Суд не учел опасный рецидив в действиях осужденного, не обеспечил явку в суд свидетелей по делу, недостаточно изучил все материалы следствия.

Точка в деле еще не поставлена. Мама погибшей намерена добиваться справедливого приговора убийцам, пройдя все судебные инстанции, подключить общественные правозащитные организации.

ЗАТО г. Большой Камень.