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Автобус задавил тигрицу
Пассажирский автобус, выполняющий рейс Хабаровск - Дальнегорск, столкнулся с тигром в Спасском районе Приморья. Тигрица погибла, одна пассажирка госпитализирована.
Как сообщили в УГИБДД УВД Приморского края, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в 22.30 на трассе Спасск-Дальний - Варфоломеевка: рейсовый автобус совершил наезд на выбежавшую на дорогу тигрицу возрастом до 3 лет и опрокинулся.
В ДТП погиб тигр и пострадала женщина, которую доставили в местную больницу. Всех остальных пассажиров отвезли на вокзал и посадили на поезд. На место происшествия прибыли природоохранные организации. Автобус подняли с помощью автокрана, после чего он поехал к месту в парк самостоятельно. автокрана, после чего он поехал к месту в парк самостоятельно.
Как отметил начальник специнспекции "Тигр" Сергей ЗУБЦОВ, это первый случай, когда под колесами рейсового автобуса оказывается амурский тигр. Тем более, что произошло это в Спасском районе, где не так много копытных - основной добычи тигра. Вероятно, тигр совершал переход по территории края в поисках таежного участка, где мог бы обосноваться.
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