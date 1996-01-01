Генерал пустился в растрату

Уголовное дело в отношении заместителя командующего ДВО генерал-лейтенанта Олега РАЙХМАНА передано в военный суд Хабаровского гарнизона.

Об этом сообщила помощник прокурора Дальневосточного военного округа Светлана УСТИНОВА. Известно, что Райхман обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ст.286 ч.3 УК РФ). Конкретную причину обвинений заместителя командующего в уголовном преступлении в прокуратуре сообщить отказались. По неофициальной информации, это связано с крупной растратой имущества округа. В настоящее время Олег Райхман, несмотря на возбужденное в отношении него уголовное дело, продолжает нести службу в должности заместителя командующего округом.