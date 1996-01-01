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Где отметит день таможенник Эрнест Бахшецян?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Международный день таможенника отмечается в пятницу, 26 января. В этот же день истекает срок содержания под стражей начальника ДВТУ Эрнеста БАХШЕЦЯНА. Стоит отметить, что злая ирония повторяется - в прошлый раз ему продлили арест 25 октября - в День российского таможенника.

"В настоящее время идет ознакомление с делом, мы по-прежнему считаем, что наш подзащитный находится под стражей незаконно, а предъявленное ему обвинение еще более абсурдно, чем основания, по которым его арестовали", - сообщила адвокат Бахшецяна Наталья БЕЛОВЦЕВА. По ее словам, самочувствие генерала нормальное, он активно занимается изучением 30 томов уголовного дела. Суд по изменению меры пресечения назначен на 22 января, но уверенности, что он состоится в этот день, пока нет.

Как стало известно ДДГ "ЗР" из осведомленных источников, приморская прокуратура продолжает расследовать дела о контрабанде и надеется привлечь к ответственности ряд лиц, в том числе крупных бизнесменов. Ходят слухи, что ситуация изменилась настолько, что те люди, кто помогал засадить опального генерала, сегодня заинтересованы в его оправдании.

Тем временем ДВТУ показывает блестящие результаты за 2006 г. Хотя сводные данные будут озвучены лишь в пятницу, можно говорить о значительном превышении плановых показателей по сбору средств. Например, Владивостокская таможня перевыполнила план на 109%, перечислив сверх установленных показателей 2,4 млрд руб., всего перечислено 28,4 млрд руб.

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