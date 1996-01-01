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Авторитетного бизнесмена взяли с кувалдой
То ли правоохранительные органы всерьез взялись за свое дело, то ли представители специфического сообщества потеряли бдительность и стали менее осторожными: не успел утихнуть ажиотаж вокруг ареста Владимира ПЕТРАКОВА, попавшего в СИЗО Владивостока полгода назад, как в минувшую пятницу в это же учреждение отправили Юрия ТРИФОНОВА.
Кортеж бизнесмена, известного в определенных кругах как Трифон, задержал во Владивостоке отряд СОБРа в районе Второй Речки. В тот день бизнесмену предъявили обвинение в вымогательстве в составе организованной группы по ст.163 ч.3 п. УК РФ. На месте задержания была изъята кувалда, которой предприниматель угрожал потерпевшему, который, кстати, оказался родственником Юрия Григорьевича.
Как утверждают представители правоохранительных органов, не исключено, что Трифонову предъявят еще несколько составов, в том числе организацию преступного сообщества.
Кто ты будешь такой
За глаза правоохранители называют Трифонова основоположником приморской "третьей смены". Сам он утверждает, что хоть и отсидел 20 лет в лагерях за кражи, грабежи и разбои, но после окончания последнего срока (в 1986 г.) с криминальным прошлым полностью завязал. Впрочем, не секрет, что это не помешало ему собрать возле себя окружение, которое, вооружившись одним только прозвищем Трифон, могло решать в том числе финансовые вопросы.
В то же время Юрий Григорьевич всегда противопоставлял себя московским ворам и, представляя собой реальную силу, не пускал их на приморскую землю. Отчасти это даже было удобно местным правоохранительным органам.
До настоящего времени Трифон много лет исполнял функции местного "общака". Например, давал "курировать" выходцам из мест лишения свободы, которым некуда было деваться, киоски, павильоны, магазинчики. Тем не менее в последнее время между Трифоновым и его окружением стали возникать конфликты на почве перераспределения денег. По его мнению, ему отдавали меньше, чем реально были должны.
Скажи, кто твой друг
Говоря о собственных доходах "отца" отсидевших, стоит отметить, что большую долю собственного заработка Юрию обеспечивал рынок в районе Второй Речки, который он взял под свое "шефство" много лет назад.
Несмотря на то, что в официальном участии в крупном бизнесе Трифонов замечен не был, правоохранительные органы не раз замечали в его окружении не одного и не двух влиятельных предпринимателей. Осенью прошлого года Трифону в день рождения, который праздновали в ночном клубе "Давыдофф", досталась от известного депутата яхта. Годом раньше - бронированный джип.
Джип Юрию пришелся как раз кстати: накануне его попытались взорвать, и он чудом остался цел. К слову, на Трифонова было совершено несколько покушений. В результате одного из них авторитетный бизнесмен пять дней пролежал в коме.
В настоящее время 52-летнему Трифону, инвалиду 1-й группы, предстоит пройти целый ряд следственных действий. Между тем представители правоохранительных органов убеждены, что пенсионный возраст ему придется встретить в местах не столь отдаленных.
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