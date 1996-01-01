Из дальневосточников сделают агентов

C 2010 г. в тех приграничных районах Дальнего Востока, где есть населенные пункты, традиционных пограничных заграждений из колючей проволоки и стационарных пограничных постов не будет. К охране границ привлекут местных жителей.

Оперативный метод охраны границ предполагает создание агентурной сети. Жители приграничных сел должны информировать пограничные службы обо всех происшествиях.

Как сообщает PrimaMedia, об этом заявил начальник регионального пограничного управления ФСБ России по Дальневосточному федеральному округу генерал-лейтенант Валерий ПУТОВ. Кроме того, по его словам, с 2007 г. на службу на дальневосточную границу не будут призывать солдат-срочников.

По словам генерал-лейтенанта, так охраняются границы в некоторых странах, например в Финляндии. В США применяется смешанный метод охраны границы.

В 2007 г. продолжится реформирование пограничных соединений. Пограничные отряды и бригады переформируют в пограничные службы. Всего на Дальнем Востоке планируется создать 18 таких служб. Погранзаставы также переформируют в линейные отделения и в районные отделения пограничных уполномоченных.