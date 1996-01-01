России становится меньше

Несмотря на обрушение причальной стенки, продолжает работать Нижне-Ленинский международный речной порт в Еврейской автономной области. Здесь продолжается перевалка грузов и работа с пассажирами.

Как сообщил в интервью "ЗР" по телефону исполняющий обязанности генерального директора порта Владислав НОВОЖЕЕВ, за прошедшее с момента обрушения время удалось сократить ущерб, нанесенный клиентам порта на 70%.

- Для того, чтобы работа порта не остановилась, нам пришлось взять в аренду в Китае плавучий кран, - сказал он в интервью "ЗР".

В этом году восстановление причальной стенки порт не планирует. Сейчас главная задача - подготовка к работе зимой по ледовой переправе.

Как выяснили эксперты, причиной обрушения стенки стало существенное изменение русла Амура. Только за последние три года река смыла 16 кв. км России вдоль всего берега. И если раньше порт находился в углублении, то сегодня он на передовой - течение училивает нагрузку на причал.

Река меняет русло, так как китайская сторона активно строит портовые сооружения на своем берегу и на средине Амура видна песчаная коса. Кроме того, китайцы засыпали на своей территории протоку и заасфальтировали ее. Русло Амура меняется, а течение усиливает давление на российский берег. Сегодня, чтобы справиться с ним, порту нужно строить волнорезы или серьезно укреплять причал.

Сейчас компания ведет поиск инвестора - только проектно-сметная документация строительства стоит 3 млн 400 тыс. руб. Стоимость самого строительства новой причальной стенки (чтобы ее построить, нужно вначале доломать то, что не смогла сломать река) - около 40 млн руб.