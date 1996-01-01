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Гиблое место - мэрия
В ЕАО вступил в силу приговор бывшему заведующему отделом Биробиджанской мэрии по учету и распределению жилья Александру ОВСЯННИКОВУ. Ему инкриминировалось получение взяток в размере $ 2000 и 26 тыс. руб.
По статье 290 часть II УК РФ городской суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Коллегия областного суда, рассмотревшая кассационную жалобу Овсянникова, приговор оставила без изменений.
Осужденный не признал своей вины, уверяя суд, что главный свидетель обвинения просто оговорил его. Адвокат Овсянникова намерена обратиться с надзорной жалобой в президиум суда ЕАО, а если понадобится, то и в Верховный суд России.
За последние 10 лет это уже третий процесс по чиновникам биробиджанской мэрии. Двое работников уже отсидели свои сроки. Один из них - бывший мэр. Из неофициальных источников известно, что дело Овсянникова - не последнее. Милиция "копает" еще под кого-то из чиновников.
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