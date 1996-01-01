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Обманули с визой
Почти год морочила голову хабаровской семье, желающей выехать за рубеж, фирма "Оливер". Работники ООО "Оливер" обязались оформить гражданам необходимые для выезда документы и визы, но, взяв предоплату, сразу забыли о своих обязательствах. Дабы напомнить о них, обманутое семейство было вынуждено обратиться в суд.
Каждый год за рубеж тянутся караваны россиян, желающих попытать счастья "за бугром", где, как известно, и хлеб слаще, и сало жирнее. В сентябре прошлого года хабаровская семья ИЩЕНКО в составе 3-х человек решила покинуть родные пределы и податься в одну из развитых мировых держав.
Самым серьезным препятствием выезду оказалась российская бюрократическая система: количество бумаг, оформить которые надлежало выезжающим, просто не поддавалось описанию! И тут как нельзя кстати на горизонте возникло ООО "Оливер". Фирма предлагала взять все проблемы семейства на себя. Перекрестившись от радости, Ищенко заключили с фирмой договор на оказание возмездных услуг по оформлению, подготовке выездных документов и открытию визы для выезда за рубеж. Даже срок оговорили - 3 месяца.
Со своей стороны, члены семьи должны были произвести полную предоплату за еще не оказанные услуги: им надлежало заплатить фирме по 2 тыс. 800 евро с каждого (в рублевом эквиваленте). Деньги отсчитали сразу. Прибирая наличность в сейф, представители фирмы мило улыбались и заверяли, что в назначенный срок документы будут готовы. Идите, дорогие клиенты, пакуйте чемоданы!
Упаковали и в назначенный срок обратились в "Оливер". Их встретили потоком оправданий. Менеджеры расшаркивались, извинялись, клялись и божились, что после Нового года, ну, в крайнем случае, к 8 марта 2005 года все проблемы Ищенко будут решены. Праздники минули, за ними майские. На дворе уже стоял июнь, а чемоданы стояли - документов не было. Ищенко пожелали расторгнуть договор и просто вернуть уплаченное. Тогда клиенты не требовали от фирмы ни неустойки за нарушенные сроки, ни извинений. А сама фирма ни того ни другого им и не предложила.
В "Оливере" договор расторгнуть категорически отказались. Подождите еще чуть-чуть, - похоже, пластинку у менеджеров заело на этой фразе, - документы и визы уже на подходе. Но глава семейства уже не верил и обратился в Хабаровский районный суд: пусть фирма вернет им не только всю сумму предоплаты, но и выплатит каждому члену семьи неустойку и компенсацию морального вреда.
Ответчик, извещенный по-должному, в Хабаровский суд не явился. О причинах своей неявки также не сообщил. И суд рассмотрел дело в порядке заочного производства. Правоту семьи Ищенко судья признал бесспорной и решил взыскать с ООО "Оливер" помимо предоплаты по 37 737 руб. каждому - в качестве неустойки за нарушение сроков, указанных в договоре, по 5 тыс. руб. каждому - в качестве компенсации морального вреда. Плюс пошлина.
Взысканием с фирмы этих сумм Ищенко, слава Богу, заниматься не придется: об этом позаботятся судебные приставы. Думается, что уж им-то в "Оливере" отказать не посмеют! А Ищенко отныне и впредь решили заниматься оформлением своих документов сами.
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