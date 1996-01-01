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Откуда взялась зараза
В двух селах Хабаровского края - Добролюбово Бикинского района и Видное Вяземского района - сейчас как никогда многолюдно. Бесконечные комиссии из правительства края и из федерального центра пытаются спасти местных коров от страшной заразы - ящура. В соседних селах - Лермонтовка и Розенгартовка - ввели карантин.
То, что коровы не совсем здоровы, первыми обнаружили работники фермы, принадлежащей сельхозпредприятию "Лермонтовское" Бикинского района, еще в субботу 20 августа. Как рассказал завотделом рогатого скота и свиней ФГУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" Владимир МИЩЕНКО, в этот же день животных осмотрели ветеринары и забили тревогу. Все клинические признаки ящура были налицо. Правда, была версия и об отравлении. Но через несколько дней стало понятно, что правильным оказался диагноз о ящуре. Итого, на сегодняшний день, больны оказались 106 коров в Добролюбово и 17 в - Видном.
Специальная комиссия Хабаровского края по предупредупрежению и ликвидации инфекционных заболеваний долго колебалась, но приняла решение об эвтаназии 106 коров. Они будут забиты и похоронены в скотомогильнике вблиз села Добролюбово. Всем остальным больным животным специалисты не торопятся подписывать смертный приговор. Однако скотомогильник все-таки строят. На всякий случай. Ящур, по словам специалистов, для человека не опасен, но продукция из зараженных ферм сейчас на молокозаводы не поступает. Тоже на всякий случай.
Соседним фермам, где нет больных коров, молоко продавать разрешили. Как объяснила начальник управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Хабаровского края Светлана САМОЙЛЕНКО, молоко проходит обязательный процесс пастеризации при температуре +85 градусов. А эта температура, если не дай бог что, для вируса ящура смертельна. Но уже точно известно, что молоко, которое дают коровы из с. Пушкино (30 км от Добролюбово) ничем таким не заражено. И животные, прошедшие курс экстренной вакцинации, абсолютно здоровы. По крайней мере пока.
Откуда взялась зараза в Хабаровском крае, специалисты теряются в догадках. "Считается, что источником является непосредственно больное или выздоравливающее животное, - пояснил Мищенко. - Может, ящур перенесли с водой, может, с воздухом, может, люди, может, птицы... Точных данных у нас нет".
По мнению заместителя руководителя Федерального управления по ветеринарии и фитосанитарному надзору по Приморскому краю Владимира СЕМЕНОВА, хабаровчане потеряли неделю на постановку диагноза, направив анализы в Москву, хотя соответствующие исследования можно было провести в Уссурийске, в межобластной ветеринарной лаборатории. Коровы могли и не заболеть, если бы вакцинацию провели чуть раньше. Но, на беду, бикинский крупнорогатый скот должен был получить свою дозу лекарства против вируса ящура типа "Азия-1" (именно этот вирус "свалил" местных коров) не раньше сентября. На это есть специально утвержденный Минсельхозом РФ план профилактических мероприятий. И надо же было этому неизвестно откуда взявшемуся ящуру сбить все планы. Заболевших коров успели привить только от ящура типа "А" и "О". А после случившегося пришлось срочно отправлять в Хабаровский край и "Азию-1". По словам министра сельского хозяйства Хабаровского края Николая КОЛОГОРОВА, всего местным коровам необходимо 120 тыс. доз. Опасений, что вакцины не хватит, у чиновников нет - "Азия-1" поступила в дальневосточную столицу в срочном порядке.
Как сообщили "ЗР" в пресс-службе Дальневосточного МЧС, все эти дни в зоне чрезвычайной ситуации работают 46 специалистов Всероссийского НИИ защиты животных и Главного управления МСЧ по Хабаровскому краю. Все они следят за тем, чтобы ящур не распространился дальше. Иначе никакой вакцины не напасешься. Больных коров изолировали и выделили им специальных пастухов, за которыми тоже наблюдают врачи. Массово обследуют мычащих на близлежащих подворьях. На въездах в заразные села поставили милицейские посты, которые должны противостоять потенциальной опасности. Остановят ли ящур?
ДосьеВ Приморье вероятность заноса вируса ящура из Хабаровского края оценивают очень высоко. Поэтому приняты усиленные санитарные меры. На трассе Хабаровск-Владивосток, около Лучегорска, будет работать дезинфекционная установка и обрабатывать весь автотранспорт, прибывающий из Хабаровского края. Запрещен ввоз из соседнего региона пищевых продуктов, кроме уже готовых к употреблению. На пунктах пропуска автотранспорта усилен дезинфекционный режим. Приморью для вакцинации скота против ящура типа "Азия-1" необходимо, как минимум, 100 тысяч доз вакцины.
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