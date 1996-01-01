Больше половины граждан милицией довольны

Оперативное совещание, посвященное необходимости повышения доверия населения к органам внутренних дел, прошло в Комсомольске-на-Амуре. На встречу собрались начальник УВД Хабаровского края генерал-майор милиции Вячеслав БАРАНОВ, а также руководители органов внутренних дел из Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Солнечного.

Как показал проведенный в 2004 году опрос населения края, каждый третий из 360 респондентов подвергался преступным посягательствам. При этом удовлетворительную оценку деятельности милиции дал 61% опрошенных, негативную - 12%, более четверти участников опроса затруднились ответить. Выступая перед собравшимися, главный милиционер Хабаровского края отметил, что общественное мнение о состоянии правопорядка является одним из основных критериев деятельности органов внутренних дел.