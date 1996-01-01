Владельца наркопритона привлекли к суду

К году лишения свободы приговорен житель Комсомольска-на-Амуре за организацию наркопритона.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, по решению суда осужденный будет отбывать наказание в колонии-поселении.

В марте 2005 года осужденный КАЧАЛОВ устроил притон и привлек в него пятерых граждан для изготовления и употребления наркотиков. Притон действовал с марта по апрель текущего года, отметили в прокуратуре. Дело рассмотрено в порядке особого делопроизводства.