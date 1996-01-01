Вертолет сел. Но жестко

Как подтвердили в пресс-службе Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу, 18 августа около 10.30 по местному времени в 40 километрах от Хабаровска, в районе пригородного села Гаровка, произошла авария воздушного судна.

Принадлежащий Дальневосточному объединению ВВС и ПВО вертолет МИ-8, бортовой номер 41, осуществлял тренировочный вылет с парашютистами. После высадки десанта, на высоте 1200 метров, начались неожиданные сбои в работе хвостового винта.

По словам очевидцев, геликоптер, делая большие круги, начал быстро падать. Однако ближе к земле падение замедлилось. Экипаж сделал все возможное, чтобы выровнять винтокрылую машину и совершить вынужденную посадку с наименьшими потерями. И хотя вертолет оказался на железнодорожном полотне, опытным летчикам это в большей мере удалось. В результате все три офицера, находившиеся на борту, остались живы. Серьезно пострадал только командир экипажа, получивший перелом обеих ног.

По факту чрезвычайного происшествия сейчас проводится специальная проверка.