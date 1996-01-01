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"Одноруких бандитов" грабили в противогазах

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Создание игровой зоны в Приморье несомненно привлечет в край криминал. Ведь даже существующие сегодня залы игровых автоматов очень часто попадают в поле интересов преступников. Удается ли задерживать грабителей?

- Действительно, по данным пресс-службы УВД Приморского края, в 2006 г. количество разбоев в залах игровых автоматов, по сравнению с предыдущим 2005 г., увеличилось. В крае создавались группы, которые специализировались исключительно на этом виде преступлений. Следственное управление УВД края поделилось подробностями по одной из них.

Жертвами группы молодых людей, самому младшему из которых было 20 лет, а старшему - 27, стали игровые клубы в г. Артеме. К разбоям парни подготовились основательно. Сначала троица под видом игроков посещала игровые заведения, разведывая обстановку: количество посетителей в ночное время, место хранения выручки, отсутствие камеры видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации. Со временем раздобыли обрез, ножи, запаслись арматурой и газовыми баллончиками. Рукава свитера и черные чулки приспособили под маски. Главарь по прозвищу Веник распределил роли между участниками преступной группы. По сценарию сначала в игровой клуб заходил Кеша, затем к нему присоединялся Малой, помогая удерживать в помещении посетителей и охранника. Сам Веник должен был зайти в клуб последним и взять на себя кассира. На первое дело парни пошли в апреле. В ту ночь в клубе, на который пал выбор грабителей, оставалось несколько игроков. Администратор Ира покинула на минутку зал, как вдруг услышала доносившиеся из зала крики и грохот. "Нападение", - первое, что мелькнуло у нее в голове. Ира забежала в подсобку и притаилась у окна. В этот момент дверь ее убежища открылась, и внутрь вошел мужчина в противогазе. Из кассы клуба было похищено более 40 тыс. руб.

ОПГ просуществовала несколько месяцев. За это время им удалось напасть на 3 игровых зала.

На следствии обвиняемые вину признали. В ближайшее время их ждет суд.

Пресс-служба УВД Приморского края.

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