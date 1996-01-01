Будет много воды и огня

Ученые Дальневосточного отделения Российской академии наук прогнозируют землетрясения и цунами в районе Курил, Камчатки и на Сахалине в 2007 году. Об этом сообщил руководитель Дальневосточного регионального центра МЧС РФ Виктор КАПКАНЩИКОВ, передает РИА "Новости".

"Ученые также не исключают возможности землетрясений в Татарском проливе. Сохраняется вероятность извержения вулканов, в частности Шевелуч, Карымский, Безымянный и Ключевской на Камчатке", - сказал Капканщиков.

По его словам, выбросы уже отмечены на трех вулканах. Они не представляют угрозы для населенных пунктов, однако пришлось изменить некоторые авиамаршруты, сказал представитель МЧС. Первое цунами ударило по Курилам, но обошлось без ущерба.

По прогнозам МЧС, в 2007 году лесные пожары на Дальнем Востоке начнутся раньше обычного и будут масштабными, если лето будет засушливым. Во второй половине года в Приморье возможно увеличение числа тайфунов. А вот паводковая ситуация на реках Дальнего Востока не приведет к чрезвычайным ситуациям. Подтопление населенных пунктов в Якутии, Приморье и Амурской области возможно уже после ледохода, во время прохождения циклонов.

В МЧС считают маловероятными техногенные катастрофы, аналогичные загрязнению Сунгари и Амура в 2005 году. При этом велика вероятность нефтяных загрязнений, отметил представитель регионального центра. "В 2007 году может увеличиться число аварий морских судов из-за погодных условий и нарушений правил вождения судов. Также возможны аварии на энергообъектах", - сказал Капканщиков.

Кроме того, МЧС прогнозирует увеличение в 2007 году бытовых пожаров и дорожно-транспортных происшествий.