"Как я воевал с Америкой"

В жизни патриарха отечественного флота Николая Николаевича АМЕЛЬКО, командовавшего в Великую Отечественную на Балтике дивизионами кораблей различного назначения, а с 1962-го по 1969 год Тихоокеанским флотом, было много необыкновенных случаев, но этот врезался ему в память навсегда.

Ещё бы, ведь он, защищая наших союзников, заставил убраться восвояси американскую эскадру. Предлагаем запись рассказа адмирала, любезно предоставленную ДДГ "ЗР" журналом "Чудеса и приключения".

Год 1968-й - напряжённый и огнеопасный во всех отношениях - начался с острого инцидента: 23 января северокорейские корабли захватили американский разведывательный корабль "Пуэбло", вторгшийся в территориальные воды республики. В вооружённой стычке погиб один член экипажа, остальные были взяты в плен, а сам корабль приведён в главную базу ВМФ КНДР - порт Вонсан. Все дипломатические демарши США северокорейцы отвергли, и тогда Белый дом заявил, что, если корейцы не отпустят "Пуэбло", американские корабли войдут в Вонсан и освободят своих соотечественников силой. Слов на ветер янки не бросали. И очень скоро в Восточно-Корейском заливе появились два авианосца с кораблями охранения.

Меня, как командующего ТОФ, такой ход событий крайне встревожил. Ведь Вонсан находился в каких-то ста километрах от Владивостока. А кроме того, у нас с Северной Кореей был заключён договор о взаимном сотрудничестве и военной помощи. В любой час могли начаться военные действия, а Москва молчала... Я позвонил главнокомандующему ВМФ СССР адмиралу флота С. Г. ГОРШКОВУ, доложил обстановку и заявил, что в подобной ситуации необходимо приводить флот в полную боевую готовность. Сергей Георгиевич отвечал мне уклончиво: мол, он всего лишь заместитель министра обороны...

Звоню министру обороны. Молчание. Набираю номер дежурного генерала КП Генерального штаба. Коротко излагаю обстановку: американцы вот-вот начнут боевые действия против Северной Кореи, срочно свяжите меня с начальником Генерального штаба!

- Начгенштаба в Москве нет.

- Тогда соедините меня с министром обороны!

- Посмотрите на часы - у нас глубокая ночь. Товарищ Гречко отдыхает на даче.

Смотрю на часы... Да, забыл про семичасовую разницу во времени. Но ведь ситуация взрывоопасная, надо приводить флот в полную боевую готовность. В любой момент может понадобиться наше вмешательство в вооружённый конфликт.

- Дайте мне телефон дачи министра!

- Не могу. Мне запрещено давать такие телефоны.

- Тогда доложите сами!

Выразительное молчание, мол, шёл бы ты, дорогой товарищ, с такими советами подальше... Швыряю трубку. Что делать?! Объявить боевую тревогу - значит всполошить американцев, сорвать намечавшиеся переговоры между СССР и США на высшем уровне. А Москва была в них очень заинтересована. Сидеть тихо-мирно, никуда не соваться? Так потом же с меня и спросят: почему комфлота никак не отреагировал на обострение обстановки в его зоне ответственности? Неизвестно, за что накажут горше. Собираю Военный совет флота. Звоню первому секретарю крайкома КПСС Василию Ефимовичу ЧЕРНЫШЕВУ, приглашаю в штаб. Чернышёв - человек бывалый, Герой Советского Союза, во время войны командовал партизанскими отрядами в Белоруссии. Василий Ефимович тут же откликнулся на мою просьбу, тем паче что он был штатным членом Военного совета.

Когда все собрались, я вкратце обрисовал обстановку, рассказал о своих звонках в Москву и о том решении, которое собираюсь принять. С Чернышёвым у меня были очень дружеские отношения. Посмотрел он на меня, прищурился:

- Смотри, Никола, ответственность-то огромная. Я её с себя тоже не снимаю. Но я гражданский человек, а ты военный. С тебя первого будет спрос... Но я - за! Думаю, что и другие члены Военного совета того же мнения.

С души камень свалился. Ну что ж, будем действовать!

Решаю привести флот в полную боевую готовность скрытно. А для начала немедленно развернуть в районе маневрирования американских авианосцев 27 подводных лодок и выслать туда самолёты дальней морской разведки ТУ-95РЦ.

О своих действиях послал министру обороны шифротелеграмму. Кроме того, попытался связаться с нашим послом в Пхеньяне и министром обороны КНДР. Но их телефоны молчали. Возможно, связь была повреждена или отключена. Но от этого не легче.

Высылаю к Вонсану эскадру надводных кораблей во главе с ракетным крейсером "Варяг" под флагом контр-адмирала Ховрина. А в голове невольно звучат строчки любимой песни: "Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает. Врагу не сдаётся наш гордый "Варяг"...".

Неужели история повторяется даже в деталях - тот же Корейский полуостров и то же гордое имя "Варяг"? Однако предаваться философическим размышлениям некогда. Приносят донесение от Ховрина: "Прибыл в район. Маневрирую. Меня интенсивно облётывают "Виджеленты" (палубные штурмовики. - Н. Ч.). Проходят на предельно низких высотах, едва не задевая мачты".

Посылаю своё радио: "Приказ на открытие огня отдавать только в случае явного нападения на корабли. Сохранять выдержку и меры безопасности".

Звоню командующему авиацией флота генералу ТОМАШЕВСКОМУ:

- Александр Николаевич! Поднимайте полк ракетоносцев ТУ-16 и лично вылетайте в район конфликта. Облётывайте авианосцы на низких высотах с выпущенными из люков ракетами С-1О. Может, вид противокорабельных ракет с головками самонаведения охладит их пыл.

Томашевский поднял в воздух двадцать ракетоносцев и сам возглавил строй на двадцать первой машине. Их появление над американской эскадрой произвело должное впечатление. Оба авианосца развернулись и направились в Сасебо - американскую базу в Японии. Не знаю, поняли ли в Москве, как близки мы были к войне, но я прочувствовал это каждой своей клеточкой. Не дай бог, если бы наш самолёт врезался в американский корабль или у кого-то из командиров спасовали нервы. Смерть носилась над нашими и их головами на высоте мачты. Но всё обошлось...

Я приказал заснять на плёнку отход авианосцев, и Томашевский выслал вдогонку пару разведчиков ТУ-95. Ведущим был майор Дейнеко. Лётчики догнали авианосец "Индепенденс" в Восточно-Китайском море и сфотографировали его. Их появление было столь внезапным, что американцы не успели поднять в воздух палубные истребители.

И только тогда я получил наконец шифротелеграмму за подписью начальника Генерального штаба маршала Советского Союза М. ЗАХАРОВА. Он приказывал: "Флот скрытно поднять по тревоге. Выслать корабли к Вонсану..." Но корабли к тому времени возвращались в свои базы.

Потом позвонил по ВЧ адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков и передал мне просьбу министра иностранных дел А. А. Громыко - смогу ли я доставить на своём самолёте в Пхеньян нашего посла Сударикова, который находился в это время в Москве? У корейцев все аэродромы закрыты, а ему нужно срочно вернуться к месту службы. У меня был не ахти какой самолёт ИЛ-14, но шеф-пилот Иван Васильевич, пожилой, уравновешенный, очень опытный лётчик, хорошо знал трассу на Пхеньян. И я вызвался обеспечить полёт. Судариков прилетел во Владивосток рейсовым ТУ-104, я его встретил на аэродроме, и, прежде чем сесть в самолёт, мы по русскому обычаю хорошо отобедали. Посол сказал мне, что везёт пакет с посланием Леонида Ильича БРЕЖНЕВА к Ким Ир СЕНУ. Суть послания заключалась в том, что Советский Союз ввязываться в войну с Америкой из-за "Пуэбло" не будет. Кроме того, Судариков сообщил мне, что мои действия в Кремле одобрены.

Я позвонил командующему войсками ПВО страны на Дальнем Востоке и предупредил его, что мой самолёт в таком-то часу пересёчет над морем воздушную границу и полетит в Пхеньян.

- Мы-то пропустим, - ответил он, - а вот не сбили бы корейцы. У них там всё на "товьсь!".

ИЛ-14 с Судариковым на борту пересёк Японское море, а дальше ас-пилот Иван Васильевич на предельно низкой высоте, мастерски лавируя между сопками, добрался до Пхеньяна и неожиданно для корейцев приземлился на столичном аэродроме. Посол выполнил свою миссию.

Я же горжусь тем, что все мои корабли и самолёты, выполнив свой воинский долг, вернулись в базы без потерь.

Рассказ адмирала записал Николай ЧЕРКАШИН.