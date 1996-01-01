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В миграционной службе процветает коррупция
В 2006 году в Приамурье зарегистрировано 118 преступлений коррупционной направленности.
Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Амурской области, в рамках осуществления постоянного прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства о противодействии коррупции, проведенными в 2006 году проверками выявлено более 300 нарушений законодательства.
Среди них: замещение вакантных государственных и муниципальных должностей без конкурса, предоставление гражданами при поступлении на государственную и муниципальную службу заведомо поддельных документов, непредоставление (несвоевременное) сведений о доходах и имуществе, принятие незаконных нормативных правовых актов о муниципальной службе.
С целью их устранения принято более 200 актов прокурорского реагирования - 108 представлений, 60 протестов, 48 заявлений в суд, возбуждено 6 дел об административных правонарушениях.
Значительное количество преступлений, связанных с коррупцией, выявлено в федеральной миграционной службе. Проверками, проведенными прокуратурой области совместно с УВД и УФСБ области, установлены факты: незаконной выдачи российских паспортов лицам, не имеющим подтверждения принадлежности к гражданству РФ; разрешений на временное проживание; регистрации граждан по месту жительства и временного пребывания; непринятия мер к иностранным гражданам, допускающим нарушения российского законодательства, а также к российским должностным лицам.
В ходе проверок вскрыты факты совершения преступлений должностными лицами паспортно-визовой службы, в отношении которых возбуждены уголовные дела.
В структуре преступлений в 2006 году наиболее значительно возросло количество преступлений, связанных с взяточничеством. Зарегистрировано 40 фактов взяточничества против 27 за 2005 год, или на 48,1% больше. По ст.290 УК РФ (получение взятки) в 2006 году возбуждено 15 уголовных дел, по ст.291 УК РФ (дача взятки) - 25 дел. Всего же в истекшем году следственными подразделениями правоохранительных органов области окончено расследованием 36 уголовных дел, связанных с взяточничеством (27 - в 2005 году), или на 33,3% больше, привлечено к уголовной ответственности 30 лиц, что на 50% выше показателя 2005 года.
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