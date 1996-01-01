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Адвогражданка
C 1 января 2007 г. вступила в силу норма Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", которая устанавливает обязательное страхование риска профессиональной имущественной ответственности адвокатов перед своими клиентами.
Эту норму в упомянутом законе прописали еще в 2002 г., однако в силу она вступила только в этом году. До этого момента страхование ответственности носило сугубо добровольный характер, правда распространения не получило.
Как пояснили ДДГ "ЗР" адвокаты-сторонники введения обязательного страхования, которых оказалось ничтожно мало, страхование любого профессионального риска, как правило, преследует две основные цели. Первая - защита интересов потребителей услуг. Существует ряд профессий, при осуществлении которых высока вероятность причинения значительного ущерба, в том числе своему клиенту по договору. В этом смысле адвокатская деятельность лишь одна из многих. Одни имеют дело с жизнью и здоровьем граждан, другие - с его имуществом. Но объединяет их одно - высокий профессиональный риск. Вторая функция этого вида страхования - защита финансовых интересов самих исполнителей услуг. Для того чтобы достаточно смело браться за сложные дела и значительные по стоимости поручения, необходимо иметь финансовые гарантии, то есть страховку. В противном случае не исключено банкротство, утрата профессионального статуса. Одними из первых обязали страховать свою имущественную ответственность нотариусов. В настоящее время законодательство предусматривает страхование профессионального риска аудиторов, оценщиков, арбитражных управляющих и др.
Тем не менее подавляющая часть адвокатского сообщества, опрошенная ДДГ "ЗР", отнеслась к нововведению отрицательно. Как заявил вице-президент Адвокатской палаты Приморского края Евгений СУХОВЕРХОВ, введение в России обязательного страхования риска имущественной ответственности адвокатов по сути является "мертворожденным ребенком". В Федеральном законе "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" прописано, что порядок и условия страхования должны регулироваться соответствующим федеральным законом. Однако законодателям не хватило 5 лет, чтобы его принять. Кроме этого, не понятно, кому вообще нужно это страхование? Мне - не нужно, да и подавляющему большинству моих коллег - тоже. Пожалуй, это остается актуальным только для тех, кто сталкивается с крупными финансовыми спорами".
На вопрос ДДГ "ЗР", отразится ли введение обязательного страхования на стоимость услуг адвокатов, заведующий коллегии адвокатов "Фокс" Андрей БЕЛОВОДСКИЙ отметил, что как таковых расценок на адвокатские услуги не существует - они нигде не регламентированы, и отношения носят договорной характер. В то же время конкуренция на рынке адвокатских услуг настолько высока, что вряд ли кто-то начнет поднимать свои гонорары. Расходы на страхование полностью лягут на адвокатские плечи.
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