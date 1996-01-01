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Коррозия "съела" на КнААПО два миллиона рублей
Приговором Ленинского районного суда города Комсомольска-на-Амуре по факту мошенничества в особо крупном размере осужден директор предприятия.
Как сообщили в пресс-службе хабаровской краевой прокуратуры, главе ООО "Стройспецхимзащита" назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Следствием установлено, что он, являясь директором, в октябре-декабре 2004 года умышленно, с целью хищения представлял в ОАО "Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю.А. Гагарина" (КнААПО) завышенные сведения об объеме выполненных антикоррозийных работ на указанном предприятии по договору подряда.
"В результате введения работников предприятия в заблуждение относительно выполненного объема работ Д. были незаконно получены и похищены денежные средства ОАО "КнААПО" в размере 1 839 341 рубля", - сообщила хабаровской краевой прокуратуры пресс-служба.
Приговор вступил в законную силу.
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