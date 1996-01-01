Причастных к смерти северокорейцев подростков выпустили из СИЗО

Трое подростков, принимавших участие в избиении граждан Северной Кореи во Владивостоке, в результате которого двое потерпевших умерли в больнице, находятся под подпиской о невыезде. В СИЗО остается только один из группы избивавших подростков.

Как сообщила пресс-секретарь краевой прокуратуры Ирина НОМОКОНОВА, следователь посчитал возможным изменить несовершеннолетним меру пресечения. Напомним, пятеро 15-16-летних подростков были задержаны по подозрению в избиении троих граждан КНДР, двое из которых умерли в больнице.

Подозреваемые вечером 10 декабря 2006 года в состоянии легкого алкогольного опьянения напали на граждан Северной Кореи и нанесли им множественные удары руками, ногами, кастетами по голове и телу. Действия несовершеннолетних предварительным следствием квалифицированы по ч.4 ст.111 УК РФ (причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Следствием установлено, что задержанные ранее неоднократно избивали незнакомых граждан в районе улицы Жигура, Военного шоссе и Народного проспекта во Владивостоке. Первоначально прокуратурой Приморского края было выдвинуто требование о заключении под стражу двоих наиболее активных участников избиения.

Для расследования данного уголовного дела создана следственная группа. Назначены судебно-медицинские, судебно-биологическая экспертизы, проводятся другие необходимые следственные действия. Ход следствия находится на особом контроле прокурора Приморского края.