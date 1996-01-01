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Должников будут трясти по-новому

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Депутаты Госдумы на прошлой неделе в первом чтении приняли два законопроекта, внесенные в Госдуму президентом. Это законопроект "Об исполнительном производстве" и "О судебных приставах". Об этом сообщают "ФК-Новости".

Ныне действующие законы были приняты в 1997 году. Они создали необходимые правовые предпосылки для формирования и функционирования самостоятельной службы принудительного исполнения судебных актов и актов других органов - федеральной службы судебных приставов. Практика же применения этих законов выявила немало проблем, которые до настоящего времени законодательно разрешены не были.

В принятом в первом чтении Федеральном законе "Об исполнительном производстве" не меняется концепция действующего законодательства РФ об исполнительном производстве, но предусматривается ряд существенных новелл в правовом регулировании данной сферы. В законопроекте также учитывается позиция Конституционного суда по вопросам, касающимся распределения взысканной денежной суммы и взыскания исполнительного сбора. Введена новая глава, регламентирующая вопросы реализации имущества должника на торгах. Этот раздел проекта содержит нормы, касающиеся объявления торгов не состоявшимися, и последствия этого объявления, предусматривающие возможность проведения вторичных торгов по сниженной цене. Кроме того, законопроект дает усовершенствованную редакцию некоторых статей, касающихся, в частности, возбуждения исполнительного производства обращений взыскания на имущество должника, оценки и реализации арестованного имущества должника, распределения взысканной денежной суммы.

В статье 8 говорится: банк или иная кредитная организация, осуществляющая обслуживание счетов должника, в 3-дневный срок со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава исполняет содержащиеся в документе требования о взыскании денежных сумм или делают отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника денежных средств.

Требования, содержащиеся в исполнительном документе, должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в 2-месячный срок со дня возбуждения исполнительного производства. В указанный срок не включаются отсрочки и рассрочки. Однако этот указанный срок не является пресекательным, его истечение не служит основанием для окончания исполнительного производства.

Что же касается случаев, если взыскание с должника денежных сумм недостаточно для удовлетворения всех требований, то суммы распределяются между взыскателями в следующей очередности: в первую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов и возмещению вреда, причиненного здоровью, во вторую очередь удовлетворяются требования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, а также по выплате вознаграждений по авторским договорам, в третью очередь удовлетворяются требования по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, далее удовлетворяются все остальные требования в порядке поступлений исполнительных документов.

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