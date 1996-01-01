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Вертолет будут искать "до упора"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Операция по поиску пропавшего перед Новым годом в приморской тайге вертолета Ми-2 официально не прекращена. "Исчезнувшее" воздушное судно по-прежнему ищут малыми силами.

Как сообщили "ЗР" в приморском Управлении по делам ГО и ЧС, сейчас поиск ведут сотрудники территориальных органов по делам ГО и ЧС, в чьем ведении находится район возможного крушения вертолета. Спасатели обещают, что поисковая операция продолжится до тех пор, пока вертолет не будет найден.

Касаясь темы технического состояния воздушного судна, в Управлении заявили, что вертолет принадлежал частной компании, поэтому каких-либо данных об этом нет. Однако, по мнению специалистов, "все находившиеся на борту машины были профессиональными летчиками и вряд ли бы они стали использовать неисправную технику".

Напомним, что последними воздушное судно видели жители села Медвежий Кут, расположенного на юге Чугуевского района.

На днях силами групп поисковиков, состоящих из инспекторов ОГПН Арсеньева, охотников и родственников пропавших, был обследован предполагаемый район катастрофы к юго-востоку от Арсеньева. Работу поисковых групп затрудняет сложный рельеф местности, выпавший снег и малая продолжительность светового дня.

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