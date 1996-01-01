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Ученые ждут землетрясения и цунами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ученые Дальневосточного отделения Российской академии наук прогнозируют землетрясения и цунами в районе Курил, Камчатки и на Сахалине в 2007 году. Об этом сообщил руководитель Дальневосточного регионального центра МЧС РФ Виктор КАПКАНЩИКОВ, передает РИА Новости.

"Ученые также не исключают возможности землетрясений в Татарском проливе. Сохраняется вероятность извержения вулканов, в частности Шевелуч, Карымского, Безымянного и Ключевского на Камчатке", - сказал КАПКАНЩИКОВ.

По его словам, выбросы начались уже на трех вулканах. Они не представляют угрозы для населенных пунктов, однако пришлось изменить некоторые авиамаршруты, сказал представитель МЧС.

По прогнозам МЧС, в 2007 году лесные пожары на Дальнем Востоке начнутся раньше обычного и будут масштабными, если лето будет засушливым.

"Во второй половине следующего года в Приморье возможно увеличение числа тайфунов. А вот паводковая ситуация на реках Дальнего Востока не приведет к чрезвычайным ситуациям. Подтопление населенных пунктов в Якутии, Приморье и Амурской области возможно уже после ледохода, во время прохождения циклонов", - сообщил КАПКАНЩИКОВ.

В МЧС считают маловероятными техногенные катастрофы, аналогичные загрязнению Сунгари и Амура в 2005 году. При этом велика вероятность нефтяных загрязнений, отметил представитель регионального центра.

"В 2007 году может увеличиться число аварий морских судов из-за погодных условий и нарушений правил вождения судов. Также возможны аварии на энергообъектах", - сказал КАПКАНЩИКОВ. Кроме того, МЧС прогнозирует увеличение в 2007 году бытовых пожаров и дорожно-транспортных происшествий.

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