2006 год: ЧС стало меньше, пострадавших больше

4 млн руб. "заработали" пограничники

В Пограничном управлении ФСБ РФ по Приморскому краю подведены итоги работы управления. В течение 2006 года погранотрядами задержаны: 195 нарушителей государственной границы, в пунктах пропуска - 21 нарушитель. Выявлено 42 человека с чужими, поддельными и подложными документами. Нарядами пунктов пропуска обнаружено 39 тайников и укрытий в транспортных средствах заграничного следования и грузах, задержано и изъято контрабанды и товаров, незаконно перемещаемых через границу, на сумму около 4 млн руб., в том числе более 400 тонн мясной продукции, произведенной в КНР.

Совместно с взаимодействующими правоохранительными структурами удалось выявить более 30 кг наркотических веществ, свыше 200 единиц оружия и боеприпасов. Силами береговой охраны Пограничного управления осмотрено более 2400 судов, задержано 59 российских и 21 иностранное судно. Сумма штрафных санкций, наложенных за нарушения, составила свыше 36 млн руб.

По фактам противоправной деятельности в сфере незаконного оборота морских природных ресурсов возбуждены, 42 уголовных дела (в 2005 году - 16). Изъято более 100 крабовых ловушек, на речном и озерном участках - 545 сетей общей длиной более 55 км. В естественную среду обитания выпущено более 52,5 тыс. особей живого краба, свыше 2400 особей гребешка и 22,5 тыс. морского ежа.

1500 детей-сирот обрели семьи

Количество приемных и опекунских семей в Приморье по сравнению с прошлым годом увеличилось почти на 20%.

По информации председателя комиссии, вице-губернатора Любови ДРОЗДОВОЙ, в этом году обрели семьи более 1500 детей. Из них 76 человек были усыновлены, почти 1400 переданы под опеку, 66 ребят приняли в приемные семьи. Около 900 воспитанников детских домов летние каникулы провели в патронатных семьях.

12 тыс. руб. составила во Владивостоке средняя зарплата

В этом году было возбуждено более 60 уголовных дел против работодателей, выплачивающих "теневую" зарплату; 55,5 млн руб. дополнительно перечислено в городской бюджет; тысяче работникам повысили легальный заработок. По словам замначальника управления финансов и экономики администрации Владивостока Александра ЛЫСЕНКО, средняя зарплата по итогам года составит в приморской столице 12 660 руб. Однако некоторые компании продолжают выплачивать официальную заработную плату работникам даже ниже прожиточного минимума в 4 672 руб.

41 чрезвычайная ситуация

В 2006 году по сравнению с 2005 годом количество ЧС уменьшилось в 1,6 раза (с 65 до 39). Число пострадавших увеличилось в 1,5 раза (с 17 до 27 человек). Вместе с тем количество погибших сократилось в 1,8 раза (со 142 до 79 человек), в основном это произошло за счет снижения количества тяжелых дорожно-транспортных происшествий и крупных пожаров в жилом секторе.

Материальный ущерб от ЧС в 2006 году составил 32 миллиона рублей. Это в 4 раза меньше чем в 2005 году.

40 тыс. проверок было проведено на потребительском рынке

По факту проверок составлено 29 600 административных протоколов, в том числе по алкоголю - 345. В соответствии с этими документами юридические лица или индивидуальные предприниматели оплачивали штрафные санкции, в отношении ряда торговых точек принимались меры об их ликвидации или приостановке деятельности. По линии милиции общественной безопасности было выявлено более 3 тысяч преступлений, связанных с незаконным предпринимательством.

Одного алкоголя с начала года было уничтожено более 22 тысяч литров.