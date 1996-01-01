Приморская Кондопога

19 октября в полдень выстрелами в упор на выходе из собственной общественной приемной был застрелен депутат городской думы, один из двух кандидатов на пост главы администрации Дальнегорского городского округа, 31-летний Дмитрий ФОТЬЯНОВ. До дня второго тура выборов главы ДГО, назначенных на 22 октября, оставалось менее трех дней. Во втором туре должны были соперничать между собой два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре, - нынешний и. о. главы ДГО Александр ТЕРЕБИЛОВ и победитель прошлых выборов на пост мэра, затем отстраненный по суду Дмитрий Фотьянов. Дмитрий Фотьянов был убит из двух автоматов Калашникова с глушителями. Преступники сделали выстрелы из проезжавшего микроавтобуса без номеров с расстояния 30 м от жертвы. Поскольку стрельба велась из двух автоматов, то предполагается, что убийц было двое. По показаниям свидетелей, было сделано примерно 5 или 6 выстрелов.

Достаточно сказать, что о своем контроле над следствием по делу об убийстве кандидата в мэры Фотьянова заявили практически все высокопоставленные чиновники как краевого, так и федерального уровня, имеющие право на подобного рода заявления. Однако знаковая примечательность трагедии в Дальнегорске к показному рвению чиновников "навести порядок" отношения не имеет.

Убийство Фотьянова - это не просто очередное доказательство высокой криминализации региона. По большому счету, это своего рода спонтанный социологический срез действительного положения вещей даже не в Приморье, а в стране. С этой точки зрения неудивительно, что, погасив первые страсти, власти и правоохранительные органы уже не так охотно откликаются на тему Дальнегорска, в котором якобы сегодня уже "все спокойно".

Вулканическое спокойствие

В принципе, если не учитывать, что соперник Фотьянова Александр ТЕРЕБИЛОВ опротестовывает отмену второго тура выборов, назначенных на 22 октября 2006 года (через три дня после убийства), в суде, это можно считать проявлением "официального спокойствия". Но на самом деле придавленный октябрьскими обещаниями властей спорадический эффект Кондопоги, о которой вполне логично вспоминали первое время в связи с событиями в Дальнегорске, себя далеко не исчерпал. Оснований для подобного рода утверждений, как минимум, несколько.

Во-первых, никаких знаковых изменений в плане кадровых зачисток силовых и чиновничьих структур не произошло даже в самом Дальнегорске. Увольнение руководителя местного ОВД ГУЧЕНКО - это скорее дань возмущению и страху горожан, два дня подряд после гибели Фотьянова митинговавших перед зданием городской администрации. Между тем системный кризис власти, в духе новомодной политкорректности обозначенный депутатом Госдумы Василием УСОЛЬЦЕВЫМ как "проблемы малых городов России", остается там же, где к нему подступились в день убийства Фотьянова.

В привязке к убийству и "малым городам" депутат Усольцев не стесняется таких крепких выражений, как "коррупция" и "продажность". Однако аресты мэров Волгограда, Томска и коррупционные скандалы вокруг мэрий других городов, включая Владивосток, доказывают, что малые города - это не автономное пятно на чистом теле российской "демократии", а всего лишь часть системы, в которой очевидным образом декларативность устремлений властей к так называемой "суверенной демократии" не выдерживает никакой проверки реальной действительностью.

Судите сами: все формальные условия подобных устремлений в Дальнегорске были выдержаны. Избирателям, как всегда, обещались райские кущи, один из кандидатов, как положено, являлся членом "Единой России", и вдруг автоматная очередь - как провозвестник того, что все это не имеет отношения к жизни. Что же касается вещей, имеющих отношение к жизни, то они таковы. Там, где власть изначально фальшивит и пытается утрамбовать в демократическое ложе весь набор полулегальных, а то и абсолютно нелегальных инструментов, за счет которых она существует, возникает хронический нарыв обмана, который может лопнуть в любой момент и в любом месте. Сегодня в Дальнегорске, завтра в Кондопоге. Географическая привязка в данном случае не важна.

Криминальная политика

Важно ни в коем случае не дать себя обмануть и согласиться с тем, что в Дальнегорске имела место элементарная бандитская разборка, а не политическое убийство. Некоторые СМИ уже приписали Фотьянову такие же связи с криминалитетом, как и заказчикам его убийства. И наши источники в силовых органах не опровергают информацию о том, что прошлое Дмитрия Фотьянова абсолютно безупречным не назовешь. Существует даже наспех скроенная версия о том, что его гибель стала искупительной жертвой за гибель местного жителя Андрея ПУШАНКИНА, являвшегося участником так называемой спортивной группировки. Но этой версии даже при беглом анализе явно недостает логики.

Пушанкин был убит 18 октября - за сутки до гибели Фотьянова. Вряд ли за такой короткий срок можно так тщательно спланировать убийство не последнего в городе человека - с купленной заранее машиной для отъезда с места преступления, автоматами с глушителями - все как "положено". Даже авторы этой версии признают, что Фотьянов к убийству Пушанкина никакого отношения не имеет. Там была сугубо личная ссора между будущими жертвой и убийцей (последнего, кстати, задержали через несколько часов после совершения преступления). Что же касается личных ссор самого Фотьянова, то на поверхности, прежде всего, его конфликт с главным соперником по выборам - Александром Теребиловым, за которым, как выясняется, стоит немало известных в крае и Дальнегорске людей. Ближе всех в этом ряду, или, если можно так выразиться, доступней для публичного внимания, был и остается местный предприниматель Валерий МАРТЫНОВ.

И дело даже не в том, что Фотьянов и Мартынов являлись в какой-то степени конкурентами в лесном бизнесе. На этой почве даже в криминализированном Приморье уже давненько никого не убивали, поскольку после кровавого лихолетья 90-х успели прийти к "золотому" решению, что худой мир лучше доброй войны. В результате в крае давно установились две экономики. Про одну нам постоянно рассказывают с экранов телевизоров большие чиновники. Мол, в ее развитии существуют огромные проблемы, но ценой героических усилий власть предержащих эти проблемы потихоньку решаются. Как следствие, кому-то вроде бы повышают ежегодно пенсии на 100 рублей (при инфляции, съедающей эту надбавку за месяц), а кто-то может получить какие-то льготы на оплату услуг ЖКХ, если не окочурится от инфаркта, доказывая свое право на них. Про вторую экономику у нас говорить не принято, поскольку есть большие подозрения, что те же самые большие начальники именно на доходы от этой экономики покупают себе в личное пользование дорогие джипы, строят загородные дома и с размахом проводят отпуска в дальнем зарубежье. Видимо, доходы от этой экономики на порядок выше официальных.

Так вот, если верить заявлениям Фотьянова, то он намеревался в отдельно взятом приморском городе произвести что-то вроде экономической революции, а именно - перевести теневую экономику в систему легальных бюджетных отношений. Цена вопроса составляла приблизительно $8 млн. Во столько, по оценкам экспертов, оценивается нелегальный оборот леса-кругляка в Дальнегорске.

Сумма солидная. Да что там сумма, если речь о системе, в которой Мартынов занимал и занимает видные позиции и по которой Фотьянов намеревался нанести смертельный удар. Однако при таком "системном подходе" понятно, что нелепо вести речь только лишь об интересах отдельно взятого предпринимателя, даже самого крупного в Дальнегорске. Не те нынче времена, чтобы подобные удельнокняжеские анклавы могли существовать автономно, без серьезной поддержки серьезных людей. Юрист избирательного штаба Фотьянова Андрей ДУШУТИН утверждает, что фамилии этих людей известны каждому дальнегорцу.

Их знают в лицо

По словам Елены Фотьяновой (вдовы Дмитрия Фотьянова), еще на выборах главы Дальнегорска в 2005 году муж говорил ей о звонках начальника милиции общественной безопасности УВД края Юрия КРИКУНОВА, который в недвусмысленной форме весьма жестко высказывался о личных перспективах Фотьянова в случае его победы на выборах. Показания вдовы к делу, конечно, не пришьешь, но ведь не придумала же она разговор с мужем. Доказывает ли это прямую причастность Крикунова к убийству Фотьянова? Нет, конечно. Но есть и другие весьма любопытные пунктики в биографии большого милицейского начальника, которые нуждаются в тщательной проверке для того, чтобы полностью исключить какие-либо подозрения.

Например, его бывшее предводительство в Дальнегорском ГАИ. Как ни крути, а именно через посты ГАИ проходит большая часть лесной контрабанды, прежде чем попасть на причалы. Кто-то же этой схеме способствует? Если все честны, то как контрабанда уходит за бугор? В этой связи еще один блок "милицейской информации" связан с бывшим начальником местного ОВД Гученко, отстраненным губернатором от должности после убийства Фотьянова. По данным штаба Фотьянова, за последние пять лет дальнегорская милиция имела положительные показатели работы только в одном квартале - когда Гученко находился в отпуске. Вот и вырисовывается определенная схема: "неучтенный" лес местного магната беспрепятственно вывозится через милицейские посты, одного из начальников этих постов снимают с должности, второй - по словам вдовы - угрожал ее погибшему мужу. Копать, как говорится, не надо - само всплывает. Как всплывали по ходу предвыборной эпопеи в Дальнегорске и другие известные в крае фамилии.

Все тот же Алексей Душутин уверен, что только вмешательство руководителя управления судебного департамента по Приморскому краю Владимира ШУЛЬГИ (кстати, тоже бывшего дальнегорца и, как утверждают неофициальные источники, большого друга Валерия Мартынова) не позволяло Фотьянову пресечь незаконную деятельность оппонентов и отстоять собственные честь и достоинство в Дальнегорском суде. Например, когда одна из местных газет разразилась в его адрес заказной клеветой, но милиция почему-то отфутболила заявление сторонников Фотьянова по этому поводу в мировой суд. Или известная история с поддельным дипломом Александра Теребилова, которую суд, совещаясь в выходные (!) дни, не счел достаточным основанием, чтобы снять проштрафившегося кандидата с дистанции. И это не считая откровенных вакханалий с подкупом избирателей.

Кстати, поговаривают, что Шульгу, Крикунова и Мартынова нередко видели в Дальнегорске отдыхающими в одной компании. Совпадение? Наверное. Равно как и те факты, что 19 октября, в день убийства Фотьянова начальник местной милиции Гученко первым делом отправился сначала к Мартынову, а уже потом в больницу к Фотьянову что первым распоряжением Крикунова стала организация охраны дома Мартынова. И все это на глазах горожан. Откровенно, открыто, ничего не опасаясь - системно, одним словом. И не придерешься - в таких делах бухгалтерия и официальная переписка не ведется. А ежели и впрямь за какое место укусить надумаете, так мы вам справку из того же УВД принесем - как у нас это практикуется в Приморье - не был, не замечен, морально устойчив.

PS. Безволие коррупции

Вот вам и почти наглядная формулировка проблемы - уже состоявшееся (не без попустительства федералов) сращивание власти и криминала. Во власть все чаще приходят или на власть претендуют люди, связанные с криминалом. Вдохновленные успехами своих бывших соратников, уже добившихся определенного положения в обществе и политической элите края, они отчетливо видят громадные преимущества от использования властных рычагов. Критическая масса такого рода претендентов, принимающих все правила политической игры, инициированной правящим кланом, уже настолько велика, что они начинают конкурировать между собой, и они не знают других методов конкуренции, кроме как убийства, поджоги, шантаж и прочее.

В этой связи убийство Фотьянова, при всех темных или светлых пятнах биографии погибшего, конечно, нужно расценивать как политическое. Такая у нас теперь политика. Не случайно Приморье занимает первое место по разгулу преступности в ДВФО. Не случайно всеми крупными уголовными делами и делами, связанными с экономическими преступлениями, в край приезжают заниматься оперативные группы Генеральной прокуратуры из Москвы. Вот только в этих вояжах приморцы видят откровенный заказ той или иной группы власть держащих за передел сфер влияния, и прежде всего - в экономике. Считать ли первым проявлением политической воли распоряжение спикера Бориса ГРЫЗЛОВА подготовить предложения по повышению безопасности в Дальнегорске и других малых городах России - вопрос открытый. Но, по крайней мере, это хотя бы констатация того, что проблема существует.