Год украденных автомобилей

Год еще не закончился, но уже сегодня можно смело говорить о том, что 2006 год побил все "автоворовские" рекорды. По состоянию на 20 декабря в Приморском крае в розыске находится 14 965 транспортных средств. За неполные 12 месяцев в крае совершено более 3,5 тыс. преступных посягательств на ТС, что почти на 19% больше, нежели в 2005 г. Треть всех краж и угонов совершено во Владивостоке.

На фоне роста "преступных посягательств" меры, принимаемые милицией по розыску автомобилей, мягко скажем, не впечатляют. Если в районах края милиция худо-бедно пытается противостоять автоворам - 28% ТС найдено и возвращено владельцам, то во Владивостоке полная капитуляция. Из 1041 кражи раскрыты 59 (6%)! В свое оправдание милиция ссылается на безалаберность автовладельцев, на высокий "уровень" преступников, на отсутствие парковочной культуры, когда отношения с автостоянкой не оформлены должным образом, и т. д. Однако в последнее время со стороны правоохранительных органов все настойчивее звучит критика в сторону властей, в прямом смысле "забивших" на автостоянки.

По словам одного высокопоставленного милицейского чиновника, всплеск краж и угонов в последние годы обусловлен не только "человеческим" фактором. Если в районах с парковками и стоянками проблем нет, то во Владивостоке за три последних года не было отстроено ни одной новой парковки, отвечавшей всем требованиям закона и безопасности. Здесь трудно не согласиться, если вспомнить, что строение, которое со скоростью бамбука тянется ввысь напротив мэрии, заявлялось как многоуровневая парковка.

И так по всему городу. Сегодня на предпринимателя, возжелавшего заполучить землицу под автостоянку, в муниципальных коридорах смотрят как на умалишенного. Поэтому нетрудно догадаться: основная масса краж и угонов происходит в тех местах, где парковок нет и никогда не будет. Это практически весь административный центр Владивостока - от Светланской до Пограничной - и прилегающие к нему территории. Да и платные автостоянки не всегда выступают в роли брони...

Глядя на предпочтения автоворов, создается впечатление, что от каждого японского производителя они "берут" определенный класс автомобиля. "Тойота", занимающая в нашем антирейтинге первое место по количеству похищенных авто, прельщает злоумышленников своими джипами, хард-топами и седанами. Только одних "Королл" лишился 131 житель края. Далее в связке идут "Лэнд Круизер", "Прадо", "Лексус" - 127 украденных единиц, 106 "Марков", 83 "Карины" и т.д. Настороже надо быть владельцам а/м "Хонда". Особенно тем, у кого в наличии модель CRV. Этот "паркетник" не первый год находится в зоне интересов преступников. Из грузовиков у автоворов в особом почете "Nissan Atlas", в ряду микроавтобусов пальму автоворовского первенства держат "Тойота Таун Айс" и "Мазда Бонго", что также не дает владельцам последних расслабиться.

Уходящий год еще раз подтвердил истину, что от потери автомобиля не застрахован ни владелец дорогущего джипа, ни хозяин старенькой "Мазды". "Это главное заблуждение, - считает начальник межрайонного отдела розыска ГАИ Владивостока Дмитрий БОГАТОВ. - Только пятая часть украденных авто, что называется, из свежих. Остальные - видывавшая виды техника".

При этом автовладельцы забывают, что воровской контингент - это не только высоколобые технари, организованные группы, работающие под заказ, и им подобные элементы. Говоря об итогах уходящего года, нельзя не отметить особенности автоворовского промысла, "фишку сезона", так сказать. Летом этого года по городу и краю пронеслась лавина дерзких краж автомобилей, только что растаможенных и еще не оборудованных сигнализацией и не поставленных на учет.

Анализируя каждое преступление в отдельности, розыск пришел к выводу, что это дело рук хорошо организованных и законспирированных групп, состоящих из "наших людей" на японских аукционах, судах-доставщиках, таможенников, а также всех тех, кто какое-то отношение имеет к таможенным складам временного хранения. Та дерзость и быстрота "рывка" давали основание полагать, что на каком-то этапе с ключа снимался слепок, ну а на "земле" завладение машиной уже было делом техники.

О другой "фишке" рассказал сотрудник розыска Управления ГАИ края Руслан ПОМЫКАЛОВ. Родина ее - Хабаровск, цель - дорогие машины, а суть - в "возврате" украденной машины за процент от ее рыночной стоимости. Как признался Руслан, в Хабаровске до 80% похищенной техники возвращается за "вознаграждение", которое, по неофициальным данным, составляет 30-40% от стоимости. В этом году такая схема заработала в Находке. Там даже поймали частного детектива, бывшего сотрудника милиции, который выступал в роли суперагента по розыску "пропавших животных". Поймать поймали, а вот привлечь его за такое вот "сводничество", говорит Руслан Помыкалов, невозможно. Со всех сторон он прикрыт законом о частной детективной деятельности и т.п.