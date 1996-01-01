Самые большие взятки берут в налоговой?

По количеству взяток 1-е место в России занимает система образования, а по размеру - налоговые органы. Об этом сообщила гендиректор российского представительства Всемирного общественного движения по противодействию коррупции "Трансперенси Интернешнл" Елена ПАНФИЛОВА.

По ее словам, по количеству взяток (сколько раз одному и тому же человеку приходилось давать взятку в одном и том же органе) первое место заняла российская система образования. На втором месте -многочисленные регистрирующие и лицензирующие органы, занимающиеся приватизацией жилья, а также загсы, паспортные столы и организации, регистрирующие предпринимателей. Третье место - у правоохранительных органов. Согласно исследованию, наибольшие по размеру взятки берут в налоговых органах (4,9 тыс. руб.), регистрирующих и лицензирующих органах (4,8 тыс. руб.), системе образования (4,7 тыс. руб.), здравоохранении (2,3 тыс. руб.), правоохранительных органах (2,2 тыс. руб.).