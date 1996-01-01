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Корни национализма все глубже проникают в Приморье
На прошлой неделе очередными жертвами национальной ненависти стали трое граждан Северной Кореи, прибывшие во Владивосток на заработки. И хотя причастность "бритоголовых" к преступлению пока не доказана (уголовное дело возбуждено по статье 111 части 4 УК РФ - "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевших"), есть все основания утверждать, что наш город перестал быть интернациональной столицей Дальнего Востока.
Местных "наци" приравняли к террористам
В репортажах прокремлевских телеканалов все, кому близок лозунг "Россия для русских", выглядят монолитной бритоголовой массой, различий между частями которой почти не существует. Однако на деле под знаменем национал-патриотов скрывается множество самых разных организаций - от умеренных легально действующих организаций до откровенных фашистов, готовых не задумываясь покалечить или убить любого "неславянина".
Условно националистов можно разделить на несколько групп. К первым относятся члены довольно умеренных организаций, таких как ДПНИ и "Русский клуб", действующих практически официально и выбирающих сдержанные методы борьбы - митинги, шествия, листовки. Вторую группу составляют более радикальные организации типа "Славянского Союза". Их идеология не в пример более сурова по отношению к выходцам из когда-то "братских" республик. Однако на масштабное "побоище" с представителями неславянских национальностей они пока не идут.
И, наконец, в третьей "колонне" идут небольшие организованные группировки, никому не подчиняющиеся и действующие самостоятельно на территории того или иного "спального" района. От них, собственно, и исходит основная опасность для всех лиц неславянской внешности. Эти люди считают себя борцами за чистоту белой расы, однако не стремятся входить в какие бы то ни было организации.
Увы, но комментарии от сотрудников различных подразделений УВД ПК, в чьи функции так или иначе входит борьба с проявлениями расовой ненависти, относительно того, сколько "штыков" насчитывается во владивостокских экстремистских группировках (в том, что они в приморской столице есть, сомневаться, к сожалению, уже не приходится), "ЗР" получить не удалось. О своей борьбе с "коричневыми" милиционеры также предпочли не распространяться, заявив лишь, что в рамках УВД этим занимается Отдел по борьбе с терроризмом. При этом все собеседники корреспондента "ЗР" из правоохранительных органов ссылались на конфиденциальность информации - борьба, мол, ведется, но, как и с кем - тайна.
Между тем, стычки мелких групп "бритоголовых" с представителями "нетитульных" наций происходят с завидной регулярностью. И, что характерно, при всем обилии именно антикавказских надписей на домах и заборах почему-то не слышно о случаях нападения националистов на лиц кавказской национальности - гораздо чаще от руки и ног скинхедов страдают приезжие из сопредельных стран АТР. Скорее всего, владивостокские "наци" пока не чувствуют себя достаточно сильными для того, чтобы воплотить в жизнь собственный призыв "Кавказцев - на Кавказ!" - не секрет, что солидарность кавказских диаспор велика и зачастую подкреплена связями в силовых структурах и финансовым ресурсом.
"Русский марш" или "Русский бунт"?
Итак, с настоящим наци-движений в Приморье все, в общем-то, понятно. Но что ждет их в будущем? Думается, что ответ на этот вопрос лежит на поверхности. "Русский марш" во Владивостоке четко выявил возраст и род занятий начинающих "наци". Это в основном студенты и старшеклассники, не обремененные пока семьей и работой. Не стоит забывать, что именно эта социальная прослойка во все времена становилась главным "двигателем" разного рода "великих потрясений": им легче решиться на какие-либо резкие действия - в юные годы терять по большому счету еще нечего, зато амбиций - море. А поскольку дорога в "легальную" парламентскую политику для молодых практически закрыта, вероятность перерастания "русского марша" в "русский бунт", что бы там ни говорили, весьма велика.
Взглянем хотя бы на анкету вступающего в организацию "Русский клуб", действующую во Владивостоке. Клуб интересуют, к примеру, наличие у вступающего спортивных разрядов и опыта службы в рядах российских Вооруженных Сил. Вряд ли подобные вопросы будет интересовать политическую организацию, надеющуюся взять власть исключительно парламентскими методами. Очевидно, что формировать внутри себя нечто вроде "штурмовых отрядов" намерены многие национал-патриотические организации, испытывающие жесткий прессинг со стороны государства.
Впрочем, не всегда националисты воспринимают тех, кто сегодня стоит "у руля", в качестве своих врагов. В день "Русского марша" глава местного отделения "Славянского Союза" Дмитрий ДМИТРИЕВ в беседе с корреспондентом "ЗР" прямо заявил: "Путин - наш человек. Мы так же, как и он, выступаем за сильное государство. Однако если власть будет нас давить, то эти ребята все равно выразят свое отношение к иммигрантам, только гораздо жестче. Здесь будет вторая Кондопога".
Хотя "второй Кондопоги" в приморской столице пока не случилось, для начала этого "действа" во Владивостоке есть практически все условия. Это и высокая безработица среди молодежи, и растущий год от года поток мигрантов - Владивосток хоть и не Москва, но желающих подзаработать здесь не убавляется. Кроме того, вот-вот состоится долгожданное вступление России в ВТО, и "правила игры" на рынке труда и рабочей силы станут еще либеральнее. А значит, конкуренция за рабочие места будет лишь усиливаться, и не всегда выигрывать ее будет, выражаясь кремлевскими терминами, "коренное население". Поэтому ожидать, что уровень ксенофобии в обществе в ближайшее время пойдет на убыль, сегодня не приходится.
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