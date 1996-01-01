Спецслужбы снова в цене

Сотрудники российских органов государственной безопасности 20 декабря отмечают очередной, 89-й, день рождения своей специфической службы. А 19 декабря свой праздник и у военных контрразведчиков: 88 лет назад в войсках появились особые отделы. Эти две даты и стали поводом для разговора корреспондента "ЗР" с Николаем СОЦКОВЫМ, контр-адмиралом запаса, с 1998 по 2003 год возглавлявшим Управление ФСБ по Тихоокеанскому флоту, почетным сотрудником контрразведки, председателем совета ветеранов Управления военной контрразведки ТОФ, главой представительства ОАО "Группа Альянс" в Приморском крае, членом совета директоров ОАО "Владивосток Авиа".

- Николай Николаевич, после многих лет разброда и шатаний сегодня российским спецслужбам, на мой взгляд, грех жаловаться на невнимание... Вот, президент недавно самолично инспектировал новое здание Главного разведуправления Минобороны. Новый "Аквариум" впечатляет...

- Да, конечно, ситуация меняется, хотя еще далека от идеала. Но мы понимаем, что ресурсы нашей страны не беспредельны. Здесь больше важно то, что сотрудники спецслужб видят, что государство считает их работу жизненно важной и полезной.

- Ни для кого не секрет, что Россия сегодня резко увеличила свое влияние в мире, она стала более крепкой и стабильной. Естественно, это многим не нравится, а значит, иностранные разведки не будут сидеть сложа руки. В обиход уже введен термин "новая холодная война"...

- А они и не сидели, вот только некоторые наши правители долгое время считали, что стоит только назвать страну демократической, так сразу тебя примут с распростертыми объятиями... Разведка и контрразведка существуют ровно столько, сколько существуют государства. И хороший руководитель страны всегда должен знать, что происходит не только в родном государстве, но и за его пределами. Вся история, в том числе и наша, показывает, что промахи и недогляд в этом деле заканчивались весьма плачевно.

Действительно, не секрет, что иностранные спецслужбы сегодня резко активизировали свою работу на российском направлении. Вы правы - это во многом связано с резко возросшим влиянием России в мире. В таком развитии ситуации нет ничего удивительного. А наша главная задача сегодня - держать свою систему безопасности на современном уровне.

- В этой связи скажите, на взгляд профессионала, какие главные цели должны сегодня стоять перед российскими спецслужбами?

- Прежде всего - это борьба с терроризмом, потому что именно терроризм стал реальной угрозой не только конкретным государствам, но и в целом мировой системе безопасности. Крайне актуальной сегодня становится задача защиты экономических интересов нашего государства. Сегодня нет явного противостояния ведущих государств мира по политическим или идеологическим причинам. Конкуренция на межгосударственном уровне сместилась как раз в область экономики. И любая страна не только хочет быть сильной и влиятельной, но и не хочет иметь под боком мощного конкурента с развитой экономикой. Поэтому в сферу деятельности спецслужбы по вполне понятным причинам входят и защита промышленных секретов, и вопросы финансовой безопасности, и защита интересов отечественных компаний, и многое другое.

Само собой разумеется, что никуда не делась и такая важная составляющая работы спецслужб, как защита конституционного строя, основ нашей государственности, политической системы, территориальной целостности и другое.

- Кстати, о политике. В нашей стране, к сожалению, есть богатый негативный опыт использования властью спецслужб в борьбе с политическими и идеологическими противниками, устранения неугодных. Как вы думаете, в какой степени сегодня общество защищено от рецидивов такого развития событий?

- О тех временах и неблаговидных делах мы, конечно же, ни в коем случае не должны забывать. Гарантией от повторения всего этого, думаю, являются закон и выбор России, желающей стать крепким демократическим государством. Понятно, что у многих чешутся руки откровенно задействовать спецслужбы в политической борьбе, но это вряд ли получится. Даже самые тайные операции проводятся только в рамках закона. Контрразведчик, например, без санкции судьи сегодня не может прослушать телефонные разговоры возможных шпионов. Разве такое можно было представить в советское время?!

- Тем не менее у россиян еще есть, скажем так, исторический страх перед спецслужбами. Представим, что к какому-нибудь приморцу на отдыхе за рубежом некто тонко намекнул поделиться ценной информацией. Вот лежит наш человек на багамском пляже и думает: а стоит ли ему сигнализировать о встрече "куда следует"? Вдруг там по головке не погладят...

- Ну, это замшелые стереотипы. Если ты честный и порядочный человек - чего тебе бояться. Не нужно забывать, что спецслужбы - это государственные органы власти, и работа с гражданами - одна из важных их задач. Например, ФСБ имеет дежурные телефоны, телефоны доверия, приемные дни. Спецслужбы реально понимают, что без помощи граждан они будут полуслепыми и полуглухими.

- Кто не знает слова основателя ВЧК ДЗЕРЖИНСКОГО о том, что у чекиста должны быть холодная голова, горячее сердце и так далее. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать сотрудник органов сегодня?

- Требования основателя ВЧК и сегодня не потеряли своей актуальности, ведь профессионал всегда остается профессионалом, и не важно кому он присягает: царю, генеральному секретарю или президенту. Тем не менее хотел бы в этот список добавить: искреннее желание человека работать в этой сфере; крепкое здоровье - разведчику и контрразведчику часто приходится работать в условиях, мягко скажем, далеких от тиши кабинетов; хорошее образование, причем и узкоспециальное. Кому на той же атомной подводной лодке нужен особист, который не разбирается в морском деле?! Конечно, так просто в органы не попадешь...

- ...а как вы в этой связи прокомментируете историю с экс-сотрудником ФСБ ЛИТВИНЕНКО, якобы отравленным радиоактивным элементом? Он-то в свое время попал?

- Кадровые проколы в этом деле случались и в жесткие советские времена, а 90-е годы, когда даже фактически стоял вопрос о существования спецслужб как таковых, принесли много негатива. Появились в органах и случайные, и откровенно негодные к такой службе люди. Литвиненко один из них. Я не буду касаться темной и запутанной истории с его отравлением, но то, что такие люди, как он, не должны работать в органах - это факт.

Сегодня кадровая ситуация значительно изменилась, и я вижу, что в органах сейчас работают действительно любящие свое дело и Родину люди, которых я бы хотел поздравить с праздником. Желаю и действующим сотрудникам, и ветеранам всего самого доброго, здоровья, счастья. Их труд и опыт сегодня нужны России.