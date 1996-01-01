Технологии остаются, сотрудники уходят

Полковник таможенной службы Александр ВОРОБЬЕВ подал в отставку с поста первого замначальника ДВТУ, начальника службы организации таможенного контроля. Напомним, в конце ноября он был освобожден из-под стражи и выпущен под подписку о невыезде.

По сведениям "ЗР", приказ об отставке уже подписан в Федеральной таможенной службе. ФТС между тем обновила "Инструкцию по проведению проверки правильности определения таможенной стоимости товаров...". В результате документ пополнился новым разделом, согласно которому проверять стоимость товаров теперь будут с помощью системы управления рисками (СУР) независимо от выбранного метода определения таможенной стоимости. В документе подробно прописаны условия сопоставления данных, рассчитанных фирмой, с имеющейся у ФТС ценовой информацией, например, в автокаталогах.

С новой редакцией инструкции можно ознакомиться на сайте ФТС www.customs.ru. Там же опубликован и новый регламент, которому обязаны следовать сотрудники ФТС при принятии решения о корректировке таможенной стоимости (КТС) товаров. Ранее применять такой способ контроля могли лишь при проверке по первому методу определения таможенной стоимости. Кстати, в ДВТУ СУР начали применять при Эрнесте БАХШЕЦЯНЕ, который до сих пор находится под стражей, а ответственным за это был как раз Воробьев.