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Нападение на граждан КНДР - число жертв увеличилось

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

До двух увеличилось число жертв нападения на граждан КНДР во Владивостоке. Как сообщили в прокуратуре Приморского края, в больнице от полученных травм скончался еще один гражданин Северной Кореи.

Правоохранительные органы ведут поиск группы неизвестных молодых людей, которые вечером 10 декабря напали на трех граждан Северной Кореи. Один из пострадавших скончался в больнице 11 декабря. Прокуратурой Приморского края производится расследование уголовного дела, возбуждённого по факту нападения на троих граждан КНДР, совершённого группой неизвестных молодых людей. По делу выдвигается несколько версий совершения преступления, в том числе версия умышленного причинения тяжкого вреда здоровью граждан Северной Кореи, повлекшего смерть потерпевшего, по мотиву национальной и расовой ненависти. Ход следствия находится на особом контроле прокурора Приморского края.

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