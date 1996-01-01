В городе Артеме совершено покушение на крупного приморского бизнесмена Валентина Пака, пострадавших нет.

Как сообщил источник в правоохранительных органах Приморского края, в пятницу произошел взрыв взрывного устройства, закрепленного под передним пассажирским сиденьем автомобиля "Тойота Лэнд Круизер Прадо".

По данным источника, взрыв произошел в тот момент, когда Пак вышел из джипа и направился в свой офис. Автомобиль практически полностью уничтожен взрывом. По предварительному заключению экспертов, сработало безоболочное взрывное радиоуправляемое устройство мощностью около 200 г в тротиловом эквиваленте. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.