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Совершено покушение на крупного приморского бизнесмена
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В городе Артеме совершено покушение на крупного приморского бизнесмена Валентина Пака, пострадавших нет.
Как сообщил источник в правоохранительных органах Приморского края, в пятницу произошел взрыв взрывного устройства, закрепленного под передним пассажирским сиденьем автомобиля "Тойота Лэнд Круизер Прадо".
По данным источника, взрыв произошел в тот момент, когда Пак вышел из джипа и направился в свой офис. Автомобиль практически полностью уничтожен взрывом. По предварительному заключению экспертов, сработало безоболочное взрывное радиоуправляемое устройство мощностью около 200 г в тротиловом эквиваленте. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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