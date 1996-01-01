В год Свиньи наши солдаты войдут с туалетной бумагой

Наконец-то в ХХI веке в российских армейских клозетах вместо газет патриотического содержания появится туалетная бумага. Как сообщает пресс-служба Минобороны, по новым нормам, каждому российскому солдату отныне положено в месяц по 50 м туалетной бумаги, или по 1 м и 66 см в сутки.

Кроме того, служивым увеличили количество подворотничков - до 104 штук, носовых платков - до 6 штук, портянок - до 7 пар в месяц. Но и это еще не все: теперь солдатское белье будет "немарким" - вместо белого оно станет оливковым. Тапочки для ходьбы в казарме станут более гигиеничными: легкими, цельнолитными, полимерными. Претерпит изменение и верхняя одежда: для солдат и сержантов срочной службы разработаны утепленные костюмы вместо телогреек и шаровар и новые сапоги (низ изготовлен из натуральной кожи - юфти, а верх - из искусственной -кирзы). Обеспечат рядовых и натуральными ремнями: раньше таковые предназначались только для офицеров.