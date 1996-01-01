Зона отчуждения

Если рядовых граждан больше интересуют условия отдыха, а волею географического положения все удобные места летней релаксации дальневосточников разом оказались в "зоне", то бизнес замер в оцепенении. Что ждать завтра? Как вести себя в новых условиях? И, конечно же, кому это выгодно... На эти и другие вопросы "ЗР" ответил начальник отдела охраны государственной границы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю полковник Андрей ЖУРАВИН.

- Андрей Михайлович, люди старшего и среднего возраста прекрасно помнят строгость правил пограничного режима в советский период. В чем отличие советских правил от тех, что сегодня предлагает ФСБ?

- С точки зрения организации особых отличий нет. В новых правилах значительно упрощен порядок оформления пропусков на въезд и пребывание в пограничной зоне, заявление или ходатайство можно отправить даже по электронной почте, факсимильной или почтовой связью. Пропуск в этом случае отправят по почте.

Как в прежние времена, так и сейчас правила пограничного режима направлены на поддержание порядка на приграничной территории. И это практика многих цивилизованных государств.

- Честно признаться, не совсем понятна цель, преследуемая ФСБ...

- Предпринимаемые меры будут способствовать общему оздоровлению криминогенной обстановки в пограничной зоне. Главная же цель - опираясь на новую, более совершенную нормативно-правовую базу, повысить качество и эффективность деятельности пограничных органов.

- Сами жители справедливо посчитали, что Правила в первую очередь направлены против них - против свободного передвижения, ведения хозяйства, бизнеса...

- Речь идет лишь об установлении и поддержании элементарного порядка на приграничных территориях. Мы ведь задерживаем не только иностранцев, но и россиян. Уже около 900 наших сограждан с начала года задержано за выход в море на маломерных плавсредствах с целью ведения браконьерского промысла.

- Как следует из правил, все маломерные суда будут взяты на учет. Даже те, что не регистрированы в пограничной зоне. А если такие суда вдруг течением или ветром отнесет к полосе, что тогда?

- Учет маломерных плавсредств необходим для осуществления контроля в сфере охраны государственной границы и водных биологических ресурсов. Ставить на учет у пограничников лодки и катера необходимо как постоянным жителям пограничных зон, так и тем, кто приехал туда со своим плавсредством на время. Нам приходится сталкиваться с таким вот, как вы сказали, "вдруг", когда лодку резким штормовым ветром уносит в море или в глубь озера Ханка. Тогда в первую очередь именно к пограничникам за помощью обращаются родственники попавших в беду.

- Не получится ли так, что за разрешением придется выстаивать очереди, что приведет к затуханию и без того вялого туристического бизнеса?

- Уверен, что очередей не будет, потому что, как я уже говорил, нет никакой необходимости приносить заявление или ходатайство лично. Его можно будет отправить факсимильной или почтовой связью, по электронной почте. И сделать это можно будет как во Владивостоке, в Пограничном управлении ФСБ РФ по Приморскому краю (его почтовый адрес и телефон: 690000 Приморский край, г. Владивосток, улица Светланская, дом 67, телефон-факс: 8(4232) 22-24-48), так и в подчиненных ему пограничных подразделениях, дислоцированных в Дальнереченске, Находке, Уссурийске, Посьете, Пограничном, Камень-Рыболове.

Что касается туризма, то тем, кто выезжает за пределы РФ, а также въезжает в Россию, пропуск для транзитного проезда через погранзону не нужен. Достаточно иметь документы для выезда или въезда в РФ. Гражданам, въезжающим в пограничную зону для организованного отдыха (лечения), достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и путевку (курсовку) на санаторно-курортное лечение или направление на лечение.

Другое дело, когда речь идет о "диком" отдыхе. Таким туристам, планирующим отдых в погранзоне, необходимо оформлять пропуск. Для этого жители других регионов могут обратиться с заявлением или ходатайством в пограничное управление по месту жительства. К тому же пропуск для них может оформить и живущий в погранзоне родственник.

Здесь хочу остановиться на важном моменте. Пределы пограничной зоны могут быть изменены. Право вносить предложения по исключению из пределов пограничной зоны отдельных территорий, например традиционных мест массового отдыха, предоставлено органам местного самоуправления статьей 16 Закона о госгранице. Учитывая, что приморское побережье и озеро Ханка давно стали излюбленными местами отдыха всех дальневосточников, Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю приложит все усилия по урегулированию вопроса об исключении этих местностей из погранзоны. Совместно с администрацией края местными органами власти уже проводится соответствующая работа.

- И все же кому новый порядок выгоден?

- Отвечу от обратного: новый порядок будет невыгоден лицам, нарушающим законодательство России. Пограничники, как раньше, так и теперь, не будут вмешиваться в сложившийся уклад жизни населения и рассчитывают на понимание и помощь сограждан в обеспечении охраны государственной границы.

Андрей Журавин о ширине режимных зон...

- Для определения территориальных пределов погранзон в конкретных районах необходимо обратиться к приказу директора ФСБ России № 154 от 14 апреля 2006 г. "О пределах пограничной зоны на территории Приморского края". В нем четко изложено, какие населенные пункты и муниципальные образования вошли в состав пограничных зон. Если сравнивать этот документ с действовавшим с 1994 г. и до мая этого года постановлением администрации Приморского края № 170 "О пограничном режиме...", то пределы пограничной зоны, установленные приказом ФСБ России № 154 от 14 апреля 2006 г., не только не увеличились, но в таких муниципальных образованиях, как Хорольский, Пограничный, Октябрьский районы, даже уменьшились. Территории муниципальных образований гг. Владивосток, Артем и Находка вообще исключены из пограничной зоны.

Что касается северного побережья края, то здесь погранзона как была, так и осталась в пределах полосы местности шириной 5 км. На прибрежных участках чаще всего пресекаются попытки нелегальной миграции, контрабанды наркотиков, промысел биоресурсов.

Андрей Журавин о промысле и рыбалке...

- "ЗР" в материале "Рыбный секрет ФСБ" писал о том, что суда, ведущие промысел на "прибрежке", несут убытки, потому что нет механизма реализации ФЗ № 89, подписанного Президентом России 15 июня этого года и вносящего изменения в закон о госгранице. Эти изменения позволяют российским судам, осуществляющим промысел и поставку морепродукции на российский рынок, неоднократно пересекать госграницу без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля на основании соответствующего разрешения. И виноваты в этом якобы мы, пограничники, и ФСБ.

Однако вопрос об урегулировании указанного механизма не относится к компетенции ФСБ и Пограничной службы. Порядок получения разрешений на многократное пересечение судами госграницы должен быть установлен правительством путем принятия соответствующего нормативного акта. Пограничники же будут действовать согласно определенным в этом акте нормам.

В августе этого года рабочая группа из представителей погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю, департамента рыбного хозяйства, ассоциации рыбопромышленных предприятий разработала совместный проект предложений по установлению порядка выдачи разрешений на неоднократное пересечение госграницы рыбацкими судами для внесения в постановление Правительства РФ. Поэтому в данном вопросе считаем претензии рыбаков к нам абсолютно необоснованными.