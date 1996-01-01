Милиционерам велено быть вежливее с людьми

Вступила в действие "Инструкция по работе с обращениями граждан в системе МВД России", которая обязывает сотрудников милиции тщательно регистрировать обращения граждан. Теперь граждане могут обращаться в дежурную часть РУВД круглосуточно, сообщает "Деловой Петербург".

Чтобы обращение не затерялось, милиционеры обязаны заполнять карточки учета письменных и устных обращений и регулярно вести журнал их учета. Ряд правил касаются составления письменных отзывов на жалобы граждан. В частности, нельзя "писать на тексте обращения. Допускается с помощью маркера выделять отдельные участки текста, имеющие принципиальное значение... Запрещается направлять гражданам ответы с исправлениями, ошибками (в том числе в реквизитах). Не допускается использовать служебные аббревиатуры и ссылки на нормативные правовые акты без их разъяснения".

Не исключено, что одна из целей этой инструкции - предотвратить появление в СМИ жалоб граждан на неправомерные действия сотрудников милиции. "Особое внимание должно быть обращено на устранение причин, вызывающих повторные и коллективные жалобы, а также вынуждающих граждан обращаться в редакции средств массовой информации по вопросам, которые могут и должны разрешаться в подразделениях системы МВД России", - говорится в инструкции.